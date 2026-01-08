Faites de vos résolutions 2026 une réussite éclatante grâce à la lumière connectée!
Soldes sur l’éclairage du Nouvel An
Mélange et associe pour économiser 30 %.
Économisez 30 % quand vous achetez deux articles ou plus des soldes du Nouvel An.
La réduction est appliquée à la caisse.
Tout nouveau pour 2026
Découvrez ces derniers modèles inclus dans les soldes!
Parfait pour illuminer l’année à venir...
Ambiance blanche et colorés Hue
Festavia permanent 150 pieds 80 modules Blanc NAM
$899.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Festavia permanent 90 pieds 48 modules Blanc NAM
$599.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Ampoule intelligente A19-E26 – 810
$109.99
Hue White
Ampoule intelligente A21-E26 – 1 600
$34.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Ampoule intelligente A19-E26 Essentiel – 800 lm - 8,8 W – paquet de 2
$54.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Ampoule intelligente A19-E26 – 1 100
$119.99
Ambiance blanche Hue
Ampoule intelligente A21-E26 – 1 600
$54.99
Ambiance blanche Hue
Ampoule intelligente A19-E26 – 1 100
$44.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Ampoule intelligente A21-E26 – 1 600
$74.99
Hue White
Ampoule intelligente A19-E26 – 1 100
$21.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Ampoule intelligente A19-E26 Essentiel – 800 lm – 8,8 W – paquet de 3
$69.99
Ambiance blanche Hue
Ampoule intelligente A19-E26 – 810
$49.99
Illuminez vos résolutions!
L’éclairage connecté Philips Hue est idéal pour favoriser le bien-être chez soi,
rendant le temps avec vos êtres chers très spécial, et vous aidant à vous consacrer à vos passe-temps.
Donne un coup de pouce à ton bien-être
Tu as besoin de te concentrer, de te rafraîchir ou de te détendre? Philips Hue a ce qu’il vous faut! Créez les scènes d’éclairage Énergie, Concentration ou Relaxation dans l’application Hue pour obtenir des tons de lumière qui correspondent à votre humeur. Ou pourquoi ne pas mettre en place une routine de réveil en douceur qui imite un lever de soleil naturel?
Fais briller plus de moments spéciaux
Vous cherchez à passer plus de temps de qualité avec vos proches cette année? Rendez chaque moment très spécial grâce à la lumière connectée! Crée le cadre parfait pour les moments en famille, les dîners romantiques et les fêtes mémorables. Il est temps de planifier!
Redécouvre tes passe-temps préférés
Que vous soyez joueur ou cinéphile, Philips Hue a ce qu’il vous faut. Obtenez la bonne ambiance grâce aux scènes d’éclairage; faites votre choix dans la galerie sur mesure ou créez la vôtre. Synchronise tes lumières avec le contenu à l’écran pour une expérience totalement immersive.
À propos des soldes sur l’éclairage connecté du Nouvel An
Conditions générales
Promotion de 30 % pour le Nouvel An
- Cette promotion est valable du 8 janvier au 21 janvier 2026.
- Sélectionnez deux produits ou plus de la gamme de soldes du Nouvel An et économisez 30 % sur le total des articles à la caisse. Les articles non soldés de ton panier ne bénéficieront d’aucune réduction.
- La remise est automatiquement appliquée aux articles des soldes du Nouvel An à la caisse.
- La remise ne s’applique qu’aux produits inclus dans la promotion des soldes du Nouvel An 2026.
- En cas de retour d’une partie d’une commande et si admissible, une valeur de réduction proportionnelle sera déduite du montant du remboursement.
- Cette promotion est sous réserve de la disponibilité des stocks.
- Cette promotion ne peut être utilisée conjointement avec aucune autre offre de la boutique Hue.
- Cette promotion est sous réserve de changements de prix et/ou de produits, ainsi qu’aux erreurs d’orthographe, d’impression et de composition.
- Le promoteur est Signify Canada Ltée. Signify se réserve le droit d’annuler une promotion à tout moment ou de modifier ces termes et conditions en les republiant.