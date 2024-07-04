L’un des plus grands attraits de l’éclairage à l'aide de bandes à DEL est son adaptabilité. En coupant vos bandes lumineuses à DEL, vous pouvez diriger votre flux de lumière de manière uniforme dans les coins. Que vous souhaitiez ajouter un éclairage supplémentaire aux surfaces de travail de votre cuisine ou fournir un rétroéclairage à votre téléviseur, les bandes LED peuvent être découpées pour s'adapter à vos besoins et à votre espace.
Peut-on découper des bandes lumineuses à DEL?
Comment couper des bandes lumineuses LED
Bien que les bandes lumineuses LED soient adaptables, il est important de les couper au bon endroit pour s'assurer qu'elles continuent de fonctionner. Les bandes LED sont constituées de plusieurs circuits individuels. Les lignes de coupe désignées marquent la fin d'un circuit et le début d'un autre. Par conséquent, vous ne devez couper que le long de ces lignes, qui sont généralement situées entre des points de cuivre.
Où couper les bandes lumineuses à DEL
Tant que vous couperez uniquement le long des lignes de coupe indiquées, les bandes à DEL, y compris certaines bandes lumineuses Philips Hue, fonctionneront après la découpe. De nombreuses personnes ont de la difficulté avec leurs bandes lumineuses à DEL lorsqu'elles coupent en dehors de ces lignes. Les lignes de coupe sont également l'endroit le plus sûr où couper des bandes à DEL, car les circuits ici sont fermés.
Pouvez-vous couper les bandes lumineuses Philips Hue?
Vous souhaitez réutiliser le morceau coupé d'une bande lumineuse Philips Hue? Pas de problème, surtout avec la bande lumineuse Philips hue V4, qui est livrée avec un connecteur permettant de réutiliser les parties coupées avec d'autres bandes lumineuses Philips hue. Cela signifie que les morceaux qui restent ne seront pas gaspillés et que vous pourrez personnaliser davantage l'emplacement de vos bandes lumineuses à DEL.
Comment plier une bande lumineuse à DEL
Les bandes lumineuses LED sont conçues pour se plier facilement. Si vous souhaitez courber votre bande lumineuse autour de surfaces ou à l'arrière de votre téléviseur ou de votre écran d'ordinateur, il existe deux options pour le faire efficacement.
1. Plier directement une bande à DEL
La technique la plus simple consiste à plier votre bande LED directement, mais il est important de ne plier que sur les lignes de coupe désignées pour éviter d'endommager la bande lumineuse. Les bandes lumineuses Philips Hue sont dotées de lignes de coupe claires pour vous aider à y parvenir.
2. Utiliser un connecteur pour plier votre bande LED à 90 degrés
Si vous souhaitez que votre bande lumineuse contourne un coin à angle droit, par exemple le long du coin d'une surface de travail ou dans l'alignement des escaliers, l'utilisation d'un connecteur d'angle est la meilleure approche. Les connecteurs d'angle sont en forme de L et vous permettent de raccorder facilement deux morceaux de bandes à DEL. Vous obtiendrez un meilleur fini global que si vous essayiez de plier directement des bandes lumineuses dans des coins à angle droit.
Découvrez une variété de bandes lumineuses à DEL Philips Hue qui se plient et peuvent être découpées.