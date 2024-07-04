Peut-on découper des bandes lumineuses à DEL?

1. Plier directement une bande à DEL

La technique la plus simple consiste à plier votre bande LED directement, mais il est important de ne plier que sur les lignes de coupe désignées pour éviter d'endommager la bande lumineuse. Les bandes lumineuses Philips Hue sont dotées de lignes de coupe claires pour vous aider à y parvenir.

2. Utiliser un connecteur pour plier votre bande LED à 90 degrés

Si vous souhaitez que votre bande lumineuse contourne un coin à angle droit, par exemple le long du coin d'une surface de travail ou dans l'alignement des escaliers, l'utilisation d'un connecteur d'angle est la meilleure approche. Les connecteurs d'angle sont en forme de L et vous permettent de raccorder facilement deux morceaux de bandes à DEL. Vous obtiendrez un meilleur fini global que si vous essayiez de plier directement des bandes lumineuses dans des coins à angle droit.