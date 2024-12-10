Mise à niveau vers le Hue Bridge Pro

Vous souhaitez une mise à niveau vers le Hue Bridge Pro ? Ce guide vous fournit toutes les informations nécessaires pour la migration de votre Hue Bridge actuel vers le nouveau Hue Bridge Pro.

Intégration de votre nouveau Bridge Pro

Vous êtes prêt à utiliser votre nouveau Bridge Pro ? Il vous suffit de suivre les étapes décrites dans le lien pour terminer son intégration et libérer tout son potentiel.

Commencer la migration

Une fois votre Hue Bridge Pro intégré via l'application Hue, vous serez invité à migrer le contenu de votre Bridge existant. Vous pouvez choisir une migration immédiate ou la reporter, si vous n'avez pas le temps ou que votre système n'est pas encore prêt à migrer parce qu'il ne remplit pas certaines conditions. Vos appareils et configurations seront transférés automatiquement, à quelques exceptions près.

Migration de plusieurs Bridges

Vous serez bientôt en mesure de migrer le contenu de plusieurs Bridges vers votre Hue Bridge Pro. Actuellement, le système prend uniquement en charge la migration automatique d'un seul Bridge. En fonction de votre situation, vous pouvez choisir de conserver vos Bridges supplémentaires tels quels (ils ne seront pas impactés) jusqu'à ce que la migration multiple devienne disponible. Vous pouvez également opter pour le déplacement manuel de leur contenu et leurs appareils vers votre Hue Bridge Pro. Votre Hue Bridge Pro restera opérationnel et vous pourrez toujours profiter de ses nouvelles fonctions, telles que MotionAwareTM.

Éléments migrés automatiquement

Appareils

Lampes, prises, interrupteurs, détecteurs, caméras, sonnettes et carillons Hue (doivent être branchés, se trouver dans la zone de portée et disposer de la dernière version logicielle).

Appareils Friends of Hue : Les paramètres migreront, mais vous devrez les ajouter à nouveau manuellement (c.-à-d. les lampes, interrupteurs, prises et autres qui ne sont pas fabriqués par Philips Hue).

Appareils SmartLink : Ils ne sont pas pris en charge par Hue Bridge Pro.

Configurations

Noms et paramètres des appareils

Pièces et zones

Scénarios

Automatisations

Comportements accessoires

Paramètres de divertissement

Paramètres de sécurité

Préférences spécifiques à l'application (par ex. widgets, scénarios basés sur des photos, ordre de tri).

Configurations des applications tierces : Les applications devront être associées une nouvelle fois à Bridge (veuillez contacter le service d'assistance de l'application tierce si vous rencontrez des problèmes).

Intégrations et compatibilité

Spotify : La migration sera automatique.

Apple HomeKit : Il ne sera possible de le reconnecter que via Matter dans Hue Bridge Pro.

Applications Sync pour TV/PC : La configuration migrera automatiquement.

Informations à connaître avant la migration

Un compte et une maison : Les deux Bridges doivent être liés au même compte et à la même maison, et disposer de la dernière version logicielle.

Utilisation de l'application : Gardez l'application Hue ouverte et votre téléphone déverrouillé durant la migration, en particulier pendant les 1 à 2 premières minutes. Le processus de migration peut prendre jusqu'à 30 minutes environ, en fonction de la taille de votre installation Hue.

Lampes : Elles s'allumeront pour confirmer que la migration est terminée.

Commande des appareils : Les fonctionnalités seront limitées et les appareils seront inaccessibles pendant la migration.

Système de sécurité : Il sera désactivé pendant la migration. Réactivez-le manuellement après celle-ci.

Évitez d'utiliser d'autres applications Hue ou intégrations tierces pendant la migration.

Confidentialité

En commençant la migration, vous acceptez le transfert de vos données Hue Bridge via le service de migration sur le cloud Hue, conformément à notre Politique de confidentialité. Le service de migration sur le cloud Hue est un service de cloud sécurisé, situé en Europe.

Vos données personnelles seront traitées dans le but de migrer vos données Hue Bridge vers un nouveau Hue Bridge Pro. Les types de données personnelles qui sont traitées comprennent : les données d'utilisation, les données de l'appareil, les configurations, les intégrations, les données de localisation approximatives (si l'utilisateur a activé des services ou des fonctionnalités qui les utilisent).

Pour plus d'informations sur vos droits en matière de confidentialité et sur la manière dont nous traitons et protégeons vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.





Résolution des problèmes liés à la migration

Perturbations (par ex. coupure d'électricité ou d'Internet) : L'application vous guidera dans les étapes de récupération. Si nécessaire, réinitialisez les paramètres d'usine de votre Hue Bridge Pro et procédez à une nouvelle mise en service.

Appareils manquants : Reconnectez-les manuellement après la migration (tous les paramètres migreront également).

Aucune option de migration : Assurez-vous que les deux Bridges se trouvent dans la même maison Hue.

Étapes post-migration

Ancien Bridge : Une fois la migration confirmée, réinitialisez ses paramètres d'usine.

FAQ

Puis-je annuler la migration ?

Non. La migration est réalisée dans un seul sens, du Bridge v2 vers le Hue Bridge Pro.

Puis-je effectuer la migration plus tard ?

Oui. Utilisez l'application Hue : Paramètres > Bridges.

Dois-je me trouver à la maison ?

Recommandé, pour gérer les éventuels problèmes d'appareil.

Une connexion Internet est-elle requise ?

Oui. L'application vous informera de tout problème de connectivité.

Si vous rencontrez des problèmes ou que vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez contacter notre service client.