Comment installer un pont Hue Bridge Pro

1. Ne branchez pas encore le pont.

Vous devrez scanner son code QR, alors gardez-le à portée de main.

2. Avez-vous plus d’un appareil hue à ajouter?

Gardez-les tous ensemble! Vous scannerez tous leurs codes QR au cours de la même étape.

3. Avez-vous l’application Hue?

Téléchargez-le dans la boutique d’applications de votre téléphone.