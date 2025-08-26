Tous les produits Hue suivent la même configuration simple de code QR. Ainsi, vous pouvez numériser et installer tous vos appareils Hue en même temps.
Comment installer un pont Hue Bridge Pro
Lisez ceci d’abord!
1. Ne branchez pas encore le pont.
Vous devrez scanner son code QR, alors gardez-le à portée de main.
2. Avez-vous plus d’un appareil hue à ajouter?
Gardez-les tous ensemble! Vous scannerez tous leurs codes QR au cours de la même étape.
3. Avez-vous l’application Hue?
Téléchargez-le dans la boutique d’applications de votre téléphone.
Instructions de configuration d’un Hue Bridge Pro
1. Ouvrez l’application Hue.
Si vous l’avez ouvert pour la première fois, on vous demandera si vous souhaitez ajouter un pont. Appuyez sur Oui.
Ne vous inquiétez pas si vous avez appuyé sur Sauter! Ouvrez Paramètres, appuyez sur Appareils, puis appuyez sur l’icône bleue plus (+).
2. Scannez le code QR.
Une fois qu’il a été numérisé avec succès, appuyez sur Suivant.
Remarque : Si votre produit n’a pas de code QR, appuyez sur Besoin d’aide, sélectionnez Pas de code QR, puis sélectionnez Hue Bridge Pro.
3. Sélectionnez la manière dont vous voulez connecter le pont Hue Bridge Pro, à l’aide du Wi-Fi (dans ce cas, n’utilisez pas le câble Ethernet fourni) ou du câble Ethernet.
Alimentez le pont Hue Bridge Pro avec le câble d’alimentation USB-C fourni; l’application vous expliquera les dernières étapes.
Besoin d’aide?
