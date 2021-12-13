Avec un pont Hue, vous avez accès à la suite complète de fonctionnalités d’éclairage intelligent, et la connexion d’un interrupteur Tap Hue est simple.
Guide d’installation
Comment configurer un interrupteur Tap Hue
Connectez-vous à un pont Hue
Avant de commencer la configuration
Votre pont Hue est-il connecté et synchronisé à l’application Hue?
Votre pont Hue devrait déjà être branché, connecté au Wi-Fi et synchronisé à votre application Hue. Si vous ne l’avez pas encore fait, installez d’abord votre pont Hue.
Apprenez comment configurer votre pont Hue
Avez-vous installé votre interrupteur Tap Hue?
Si vous avez des doutes quant à l’installation, consultez le manuel fourni avec l’interrupteur Tap Hue.
Configurer un interrupteur Tap
- Ouvrez l’application Hue.
- Allez dans l’onglet Paramètres et appuyez sur Accessoires.
4. Appuyez sur Ajouter un accessoire.
4. Appuyez sur Interrupteur Tap Hue et suivez les instructions à l’écran.
5. Une fois que l’application Hue a trouvé l’interrupteur Tap, vous pouvez sélectionner quelle pièce ou zone contrôler avec l’interrupteur Tap, ainsi que les fonctions des boutons.
Besoin d’aide?
Si vous avez besoin d’aide supplémentaire pour configurer votre interrupteur Tap, consultez notre FAQ ou communiquez avec l’assistance Philips Hue.
