Votre pont Hue est-il connecté et synchronisé à l’application Hue?

Votre pont Hue devrait déjà être branché, connecté au Wi-Fi et synchronisé à votre application Hue. Si vous ne l’avez pas encore fait, installez d’abord votre pont Hue.

Apprenez comment configurer votre pont Hue

Avez-vous installé votre interrupteur Tap Hue?

Si vous avez des doutes quant à l’installation, consultez le manuel fourni avec l’interrupteur Tap Hue.