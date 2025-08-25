Tous les produits Hue suivent la même configuration simple de code QR. Ainsi, vous pouvez numériser et installer tous vos appareils Hue en même temps.
Comment configurer un carillon intelligent Hue
Lisez ceci d’abord!
1. Avez-vous plus d’un appareil Hue à ajouter?
Gardez-les tous ensemble! Vous numériserez tous leurs codes QR au cours de la même étape.
2. Avez-vous l’application Hue?
Téléchargez-le dans la boutique d’applications de votre téléphone.
Connectez-vous avec un Hue Bridge
Instructions de configuration du carillon intelligent Hue
Votre Hue Bridge doit être connecté et synchronisé à votre application Hue.
Vous ne l’avez pas encore fait? Découvrez comment installer le Hue Bridge.
1. Ouvrez l’application Hue.
2. Dans l’onglet Accueil, appuyez sur l’icône à trois points (...). Ensuite, appuyez sur Ajouter des appareils
Remarque : Vous pouvez aussi ouvrir l’onglet Paramètres, puis appuyer sur Appareils. Appuyez sur l’icône bleue plus (+) dans le coin supérieur droit.
3. Choisissez une pièce à laquelle ajouter le carillon intelligent Hue.
4. Scannez le code QR.
Si vous avez plus d’appareils Hue à ajouter, numérisez-les maintenant. Une fois qu’ils ont été numérisés avec succès, appuyez sur Suivant.
5. Suivez les instructions à l'écran.
L’application vous expliquera les dernières étapes pour configurer et personnaliser votre carillon intelligent Hue.
Pour le connecter à la sonnette vidéo filaire sécurisée Hue, veuillez consulter la page Méthode de connexion.
Connectez-vous sans Hue Bridge
Instructions de configuration du carillon intelligent Hue
1. Ouvrez l’application Hue.
2. Suivez les instructions à l’écran pour configurer les paramètres de votre compte et de votre application.
3. Lorsque vous êtes invité à ajouter un pont, sélectionnez Non.
4. Scannez le code QR.
5. Suivez les instructions à l’écran pour ajouter, configurer et personnaliser votre carillon intelligent Hue.
Pour le connecter à la sonnette vidéo filaire sécurisée Hue, veuillez consulter la page Méthode de connexion. Assurez-vous aussi de garder les deux appareils à une portée de 20 mètres/65 pi.
Besoin d’aide?
Parcourez notre FAQ ou contactez le service d’assistance.
Lisez la FAQ de l’application Philips Hue >
* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.