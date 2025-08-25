Aide

Comment configurer une sonnette vidéo filaire sécurisée Hue.

Tous les produits Hue suivent la même configuration simple de code QR. Ainsi, vous pouvez numériser et installer tous vos appareils Hue en même temps.

Lisez ceci d’abord!

1. Avez-vous plus d’un appareil Hue à ajouter?
Gardez-les tous ensemble! Vous numériserez tous leurs codes QR au cours de la même étape.

2. Avez-vous l’application Hue?
Téléchargez-le dans la boutique d’applications de votre téléphone.

 

Connectez-vous avec un Hue Bridge
Connectez-vous sans Hue Bridge

Connectez-vous avec un Hue Bridge

Instructions d’installation de la sonnette vidéo filaire sécurisée

Votre Hue Bridge doit être connecté et synchronisé à votre application Hue. 

Vous ne l’avez pas encore fait? Découvrez comment installer le Hue Bridge.

 

1. Ouvrez l’application Hue.

2. Dans l’onglet Accueil, appuyez sur l’icône à trois points (...). Ensuite, appuyez sur Ajouter des appareils

L’application Hue affiche l’onglet Accueil avec un indicateur au-dessus de l’icône à trois points, l’application Hue affiche le menu à trois points avec un indicateur au-dessus de Ajouter les appareils.

Remarque : Vous pouvez aussi ouvrir l’onglet Paramètres, puis appuyer sur Appareils. Appuyez sur l’icône bleue plus (+) dans le coin supérieur droit.

L’application Hue affiche l’onglet Paramètres avec un indicateur au-dessus de Appareils, l’application Hue affiche le menu Appareils au-dessus de l’icône bleue plus (ajouter).

3. Scannez le code QR.
    Vous trouverez le code QR de votre sonnette vidéo filaire sur sa carte de propriété.

L’application Hue affiche l’écran Ajouter les appareils avec un indicateur au-dessus du bouton Numériser le code QR, l’application Hue affiche l’écran Numériser les codes QR avec un indicateur au-dessus du bouton Suivant.

4. Appuyez sur la sonnette vidéo filaire sécurisée que vous voulez ajouter.
    Si tu as plusieurs sonnettes, elles apparaîtront sur l’écran. Appuie d’abord sur la sonnette vidéo filaire sécurisée que tu veux ajouter.
        

L’application hue affichant les appareils qui ont été scannés avec un indicateur sur le bouton Suivant, l’application hue affichant un écran de confirmation montrant les appareils ajoutés

5. Important! Conservez votre phrase de passe et votre carte de propriété dans un lieu sûr.

Phrase de passe : Nécessaire pour accéder à l’affichage en direct et aux clips vidéo de ta sonnette vidéo filaire sécurisée.

Carte de propriété : Requise pour réinitialiser la sonnette vidéo filaire sécurisée ou déplacer la sonnette vidéo filaire sécurisée vers un autre Hue Bridge.

Iphone affichant un message important

Si vous voulez le connecter au carillon intelligent Hue, veuillez consulter la page Méthode de connexion d’un carillon intelligent Hue.

Connectez-vous sans Hue Bridge

Instructions d’installation de la sonnette vidéo filaire sécurisée

1. Ouvrez l’application Hue.

2. Suivez les instructions à l’écran pour configurer les paramètres de votre compte et de votre application.

3. Lorsque vous êtes invité à ajouter un pont, sélectionnez Non.

4. Scannez le code QR. 
    

5. Suis les instructions à l’écran pour ajouter, configurer et personnaliser ta sonnette vidéo filaire sécurisée.
    

6. Important! Conservez votre phrase de passe et votre carte de propriété dans un lieu sûr.

Phrase de passe : Nécessaire pour accéder à l’affichage en direct et aux clips vidéo de ta sonnette vidéo filaire sécurisée.

Carte de propriété : Requise pour réinitialiser la sonnette vidéo filaire sécurisée ou déplacer la sonnette vidéo filaire sécurisée vers un autre Hue Bridge.

Iphone affichant un message important

Si vous voulez le connecter au carillon intelligent Hue, veuillez consulter la page Méthode de connexion d’un carillon intelligent Hue. Assurez-vous aussi de garder les deux appareils à une portée de 20 mètres/65 pi.

Besoin d’aide?

Parcourez notre FAQ ou contactez le service d’assistance. 

