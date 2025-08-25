5. Important! Conservez votre phrase de passe et votre carte de propriété dans un lieu sûr.

Phrase de passe : Nécessaire pour accéder à l’affichage en direct et aux clips vidéo de ta sonnette vidéo filaire sécurisée.

Carte de propriété : Requise pour réinitialiser la sonnette vidéo filaire sécurisée ou déplacer la sonnette vidéo filaire sécurisée vers un autre Hue Bridge.