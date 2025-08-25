Tous les produits Hue suivent la même configuration simple de code QR. Ainsi, vous pouvez numériser et installer tous vos appareils Hue en même temps.
Comment configurer une sonnette vidéo filaire sécurisée Hue.
Lisez ceci d’abord!
1. Avez-vous plus d’un appareil Hue à ajouter?
Gardez-les tous ensemble! Vous numériserez tous leurs codes QR au cours de la même étape.
2. Avez-vous l’application Hue?
Téléchargez-le dans la boutique d’applications de votre téléphone.
Connectez-vous avec un Hue Bridge
Instructions d’installation de la sonnette vidéo filaire sécurisée
Votre Hue Bridge doit être connecté et synchronisé à votre application Hue.
Vous ne l’avez pas encore fait? Découvrez comment installer le Hue Bridge.
1. Ouvrez l’application Hue.
2. Dans l’onglet Accueil, appuyez sur l’icône à trois points (...). Ensuite, appuyez sur Ajouter des appareils
Remarque : Vous pouvez aussi ouvrir l’onglet Paramètres, puis appuyer sur Appareils. Appuyez sur l’icône bleue plus (+) dans le coin supérieur droit.
3. Scannez le code QR.
Vous trouverez le code QR de votre sonnette vidéo filaire sur sa carte de propriété.
4. Appuyez sur la sonnette vidéo filaire sécurisée que vous voulez ajouter.
Si tu as plusieurs sonnettes, elles apparaîtront sur l’écran. Appuie d’abord sur la sonnette vidéo filaire sécurisée que tu veux ajouter.
5. Important! Conservez votre phrase de passe et votre carte de propriété dans un lieu sûr.
Phrase de passe : Nécessaire pour accéder à l’affichage en direct et aux clips vidéo de ta sonnette vidéo filaire sécurisée.
Carte de propriété : Requise pour réinitialiser la sonnette vidéo filaire sécurisée ou déplacer la sonnette vidéo filaire sécurisée vers un autre Hue Bridge.
Si vous voulez le connecter au carillon intelligent Hue, veuillez consulter la page Méthode de connexion d’un carillon intelligent Hue.
Connectez-vous sans Hue Bridge
Instructions d’installation de la sonnette vidéo filaire sécurisée
1. Ouvrez l’application Hue.
2. Suivez les instructions à l’écran pour configurer les paramètres de votre compte et de votre application.
3. Lorsque vous êtes invité à ajouter un pont, sélectionnez Non.
4. Scannez le code QR.
5. Suis les instructions à l’écran pour ajouter, configurer et personnaliser ta sonnette vidéo filaire sécurisée.
6. Important! Conservez votre phrase de passe et votre carte de propriété dans un lieu sûr.
Phrase de passe : Nécessaire pour accéder à l’affichage en direct et aux clips vidéo de ta sonnette vidéo filaire sécurisée.
Carte de propriété : Requise pour réinitialiser la sonnette vidéo filaire sécurisée ou déplacer la sonnette vidéo filaire sécurisée vers un autre Hue Bridge.
Si vous voulez le connecter au carillon intelligent Hue, veuillez consulter la page Méthode de connexion d’un carillon intelligent Hue. Assurez-vous aussi de garder les deux appareils à une portée de 20 mètres/65 pi.
Besoin d’aide?
Parcourez notre FAQ ou contactez le service d’assistance.
Lisez la FAQ de l’application Philips Hue >
* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.