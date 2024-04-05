Dites-nous que vous souhaitez retourner votre achat. Vous aurez besoin de votre numéro de commande, que vous trouverez dans votre courriel de confirmation de commande.
État de la commande et retours
Vous souhaitez consulter l’état de votre commande ou retourner un achat effectué dans la boutique Philips Hue? Aucun problème! Vous pouvez retourner votre achat sans frais dans les 30 jours suivant l’achat.
Comment retourner un produit
Enregistrez votre retour
Imprimez l’étiquette
Nous vous enverrons par courriel une étiquette d’expédition que vous pourrez imprimer et utiliser pour nous envoyer votre retour gratuitement.
Renvoyez votre produit
Placez le produit dans une boîte, collez l’étiquette à l’extérieur et déposez-le à l’un des centres de messagerie.
Questions et réponses
J’ai acheté un produit et je souhaite le retourner. Cependant, le site Web indique que ma commande est toujours en cours de traitement. Quand puis-je procéder au retour?
J’ai acheté un lot ou plusieurs produits dans le cadre d’une promotion. Comment puis-je retourner ces produits?
Combien de temps ai-je pour retourner mon produit?
Où puis-je trouver mon numéro de commande?
Où sera versé l’argent de mon remboursement?
Les frais d’expédition d’origine sont-ils remboursés?
Combien coûte le retour d’un produit?
Le produit doit-il être retourné inutilisé et dans son emballage d’origine?
