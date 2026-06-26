Philips Hue et LG

Laissez vos lumières réagir au contenu de l'écran de votre téléviseur LG en utilisant l'application Hue Sync TV.

Homme et femme assis sur un canapé face à un téléviseur LG avec un éclairage violet et bleu

Application Sync TV pour téléviseurs LG

Synchronisez vos lumières Hue avec tout ce que vous regardez sur votre téléviseur LG.

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Comment synchroniser avec votre téléviseur LG

Hue Play gradient lightstrip, pont Hue Bridge et ampoule sur fond blanc

Vérifiez la compatibilité

L'application Philips Hue Sync TV est-elle compatible avec les téléviseurs LG 2024 et plus récents équipés de webOS24 ou supérieur ? Si votre téléviseur prend en charge l'application, elle apparaîtra lorsque vous la rechercherez dans Applications.

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Téléviseur LG fixé au mur avec trois lumières connectées Hue

Configurez votre système Hue

Vous avez besoin au minimum d'une lampe Philips Hue compatible couleur et d’un pont Hue Bridge pour faire réagir vos lumières à votre téléviseur LG.

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Téléchargez l'application Sync TV

Téléchargez l'application sur votre téléviseur, configurez-la et préparez-vous à la synchronisation !

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Meilleurs luminaires pour la synchronisation

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Téléviseur LG accroché au mur dans le salon entouré d'un jeu de lumières colorées

LG

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Questions et réponses

Quels sont les téléviseurs LG compatibles avec l'application Hue Sync TV ?

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