Laissez vos lumières réagir au contenu de l'écran de votre téléviseur LG en utilisant l'application Hue Sync TV.
Philips Hue et LG
Application Sync TV pour téléviseurs LG
Synchronisez vos lumières Hue avec tout ce que vous regardez sur votre téléviseur LG.
Comment synchroniser avec votre téléviseur LG
Vérifiez la compatibilité
L'application Philips Hue Sync TV est-elle compatible avec les téléviseurs LG 2024 et plus récents équipés de webOS24 ou supérieur ? Si votre téléviseur prend en charge l'application, elle apparaîtra lorsque vous la rechercherez dans Applications.
Configurez votre système Hue
Vous avez besoin au minimum d'une lampe Philips Hue compatible couleur et d’un pont Hue Bridge pour faire réagir vos lumières à votre téléviseur LG.
Téléchargez l'application Sync TV
Téléchargez l'application sur votre téléviseur, configurez-la et préparez-vous à la synchronisation !
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LG
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Questions et réponses
Quels sont les téléviseurs LG compatibles avec l'application Hue Sync TV ?
Quels sont les téléviseurs LG compatibles avec l'application Hue Sync TV ?
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