Politique d’avis sur les produits Philips Hue

En savoir plus sur les avis de produits sur Philips Hue, pourquoi vos opinions sont importantes pour nous, et comment les avis aident d'autres acheteurs à prendre des décisions éclairées. Cette politique décrit également les mesures que nous prenons pour garantir que les avis restent précis et authentiques, ainsi que la manière dont nous travaillons à traiter les contenus faux ou trompeurs.
Pourquoi recueillons-nous des avis chez Philips Hue ?
Achetez en toute confiance
Avec le grand choix de produits et accessoires d’éclairage intelligent disponibles, il peut être difficile de savoir lequel vous conviendra le mieux. Les avis sur les produits aident les acheteurs à prendre des décisions d’achat plus éclairées.
Apprenez auprès d’autres consommateurs
Nous demandons aux consommateurs de laisser des avis expliquant, dans leurs propres mots, ce qu'ils aiment et n'aiment pas, ainsi que tout conseil utile basé sur leur expérience. Cela aide les autres clients à comprendre comment les produits fonctionnent dans des situations concrètes, à quel point ils sont faciles à installer et à utiliser, et s’ils répondent aux attentes. Certaines évaluations peuvent également inclure des photos ou des vidéos pour donner vie à l’expérience.
Aidez-nous à améliorer nos produits
Votre avis est important pour nous. Nous nous appuyons sur les retours pour comprendre ce que les consommateurs apprécient, où les produits fonctionnent bien et où nous pouvons nous améliorer. Les évaluations et avis aident Philips Hue à continuer d’innover et d’améliorer les produits et services en intégrant votre voix.
Comment recueillons-nous les avis ?
Par les consommateurs
Une fois que vous avez acheté un produit sur notre site web, ou enregistré votre produit acheté sur notre boutique en ligne ou auprès d’un détaillant, nous pourrons vous envoyer un courriel vous invitant à laisser un avis honnête sur votre produit.
Sur notre site web
Si vous souhaitez partager votre avis, vous pouvez laisser un avis honnête directement sur la page produit en cliquant sur le bouton « Rédiger un avis ».
Quels types d'avis seront affichés sur notre site web ?
Dans un souci de transparence, nous utilisons des badges pour indiquer d’où proviennent les avis et si l’auteur de l’avis a reçu une éventuelle incitation.
Avis d’achat vérifié
Ce badge indique que l’avis a été rédigé par un consommateur ayant acheté le produit via notre boutique en ligne.
Avis incitatif
Les incitations possibles peuvent inclure une inscription à un tirage au sort, des codes promo, des bons, des cartes-cadeaux, des points de fidélité ou des produits gratuits. Ces avis sont clairement étiquetés afin d’assurer la transparence.
Avis d’employé
Ce badge indique que l’avis a été rédigé par une personne travaillant chez Signify.
Comment rédiger un avis
Positif, neutre ou négatif, nous publierons votre avis tant qu’il respecte les règles de modération et d’authenticité de Bazaarvoice.
Quelques conseils pour écrire un avis honnête et utile :
- Ne rédigez un avis qu’après avoir utilisé le produit.
- Gardez votre avis axé sur votre expérience avec le produit
- Expliquez pourquoi vous aimez ou n'aimez pas le produit.
- Mentionnez des caractéristiques spécifiques du produit, telles que la facilité d’utilisation, l’expérience de l’application et de l’Éclairage, ou le design.
- Si vous avez reçu une incitation ou si vous êtes employé de Signify, assurez-vous de le divulguer.
- Ne vous concentrez pas sur des sujets de service client tels que la tarification, la commande ou la livraison ; pour ces sujets, veuillez contacter directement le Service Client
- N'incluez aucune information personnelle, sensible ou confidentielle, telles que vos coordonnées ou des informations liées à la santé.
Comment afficher les avis et garantir l'authenticité du contenu ?
Tous les avis soumis via notre site web ou par des courriels d’invitation à rédiger un avis sont soumis à une modération gérée par Bazaarvoice, un tiers indépendant. Bazaarvoice modère les avis pour s’assurer qu’ils respectent les normes d’authenticité, restent pertinents et ne violent pas les règles de modération applicables, telles que les jurons ou le spam. Les avis positifs, neutres ou négatifs sont toujours publiés tant qu’ils respectent les règles de modération et d’authenticité de Bazaarvoice.
La politique d’authenticité de Bazaarvoice impose trois critères principaux pour un contenu d’avis authentique :
Exempt de fraude et de spam
Des efforts raisonnables sur le plan commercial sont déployés pour aider à prévenir la soumission de contenus frauduleux, quelle qu’en soit la source. Cela peut inclure des comportements perturbateurs ou de « trolling », des messages commerciaux, des soumissions automatisées (par exemple, des bots et des scripts), du contenu illégitime ou dénigrant provenant d’un concurrent du client, ainsi que de l’auto-promotion.
Exempt de modifications, de classement et d'altération
Les avis ne peuvent être modifiés que par leur auteur d'origine, y compris pour des corrections d'orthographe ou de grammaire. Les avis ne sont pas supprimés, modifiés ou retenus simplement parce qu’ils sont négatifs ou mal notés.
Transparent
Lorsque nous vous invitons à laisser un avis, nous ne demandons pas seulement des retours positifs ; nous accueillons des opinions honnêtes. Si un consommateur reçoit une quelconque incitation, y compris de l’argent, des réductions ou des articles promotionnels, en échange d’un avis impartial, cela doit être divulgué de manière transparente.
Nous ne publierons que les avis pouvant être marqués par le Bazaarvoice Authentic Reviews Trust Mark. Cette marque symbolise notre engagement envers un retour authentique des consommateurs et démontre que les avis affichés sur nos pages produits sont protégés par un tiers indépendant utilisant la technologie de détection de fraude et les meilleures pratiques de l'industrie.
Comment nous nous assurons de l'authenticité de nos avis
Dans notre formulaire d’avis, nous demandons aux évaluateurs de confirmer qu’ils soumettent du contenu fondé sur leur expérience réelle avec le produit et, le cas échéant, d’indiquer depuis combien de temps ils l’utilisent.
Le Label de confiance des avis authentiques de Bazaarvoice sur notre site reflète notre engagement envers des avis de consommateurs authentiques, impartiaux et transparents.
Les avis positifs, neutres ou négatifs sont toujours publiés tant qu’ils respectent les règles de modération et d’authenticité de Bazaarvoice.