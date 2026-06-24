Politique d’avis sur les produits Philips Hue

Tous les avis soumis via notre site web ou par des courriels d’invitation à rédiger un avis sont soumis à une modération gérée par Bazaarvoice, un tiers indépendant. Bazaarvoice modère les avis pour s’assurer qu’ils respectent les normes d’authenticité, restent pertinents et ne violent pas les règles de modération applicables, telles que les jurons ou le spam. Les avis positifs, neutres ou négatifs sont toujours publiés tant qu’ils respectent les règles de modération et d’authenticité de Bazaarvoice.

La politique d’authenticité de Bazaarvoice impose trois critères principaux pour un contenu d’avis authentique :

Exempt de fraude et de spam

Des efforts raisonnables sur le plan commercial sont déployés pour aider à prévenir la soumission de contenus frauduleux, quelle qu’en soit la source. Cela peut inclure des comportements perturbateurs ou de « trolling », des messages commerciaux, des soumissions automatisées (par exemple, des bots et des scripts), du contenu illégitime ou dénigrant provenant d’un concurrent du client, ainsi que de l’auto-promotion.

Exempt de modifications, de classement et d'altération

Les avis ne peuvent être modifiés que par leur auteur d'origine, y compris pour des corrections d'orthographe ou de grammaire. Les avis ne sont pas supprimés, modifiés ou retenus simplement parce qu’ils sont négatifs ou mal notés.

Transparent

Lorsque nous vous invitons à laisser un avis, nous ne demandons pas seulement des retours positifs ; nous accueillons des opinions honnêtes. Si un consommateur reçoit une quelconque incitation, y compris de l’argent, des réductions ou des articles promotionnels, en échange d’un avis impartial, cela doit être divulgué de manière transparente.

Nous ne publierons que les avis pouvant être marqués par le Bazaarvoice Authentic Reviews Trust Mark. Cette marque symbolise notre engagement envers un retour authentique des consommateurs et démontre que les avis affichés sur nos pages produits sont protégés par un tiers indépendant utilisant la technologie de détection de fraude et les meilleures pratiques de l'industrie.