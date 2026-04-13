Pack de 3 caméras filaires Hue Secure

Gros plan de l'avant de Pack de 3 caméras filaires Hue Secure
En stock
  • Achetez maintenant, payez plus tard avec Klarna
  • Livraison gratuite à partir de 50 €
  • Retour gratuit sous 30 jours
  • Garantie 2 ans

À propos du Pack de 3 caméras filaires Hue Secure

Gardez un œil sur toute votre maison avec trois caméras filaires Secure. Conçues pour l'intérieur et l'extérieur, ces caméras offrent une diffusion en direct en HD 1080p et une vision nocturne. Recevez des notifications dès que des mouvements sont détectés et bien plus encore.

  • End-to-end encryption
  • 1080P HD video
  • Plugs in to outlet
  • Wall mount included

Produits tendances

Caméra filaire Secure 2K

Caméra filaire Secure 2K

Compatible avec les éclairages Philips Hue
Résolution vidéo 2K
Intérieur et extérieur

€159,99

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay