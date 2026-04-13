Gardez un œil sur toute votre maison avec trois caméras filaires Secure. Conçues pour l'intérieur et l'extérieur, ces caméras offrent une diffusion en direct en HD 1080p et une vision nocturne. Recevez des notifications dès que des mouvements sont détectés et bien plus encore.

End-to-end encryption

1080P HD video

Plugs in to outlet

Wall mount included