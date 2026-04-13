Pack de 3 caméras filaires Hue Secure
Le prix actuel est €419,97
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- Garantie 2 ans
À propos du Pack de 3 caméras filaires Hue Secure
Gardez un œil sur toute votre maison avec trois caméras filaires Secure. Conçues pour l'intérieur et l'extérieur, ces caméras offrent une diffusion en direct en HD 1080p et une vision nocturne. Recevez des notifications dès que des mouvements sont détectés et bien plus encore.
- End-to-end encryption
- 1080P HD video
- Plugs in to outlet
- Wall mount included
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514871373
Informations produit
- Hue Caméra filaire Secure
- 3
Produits tendances
Caméra filaire Secure 2K
Compatible avec les éclairages Philips Hue
Résolution vidéo 2K
Intérieur et extérieur
€159,99