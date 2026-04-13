Lampe murale Buzzard noire + Ampoule E27 à filament blanc

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À propos du Lampe murale Buzzard noire + Ampoule E27 à filament blanc

Ajoutez une touche d’élégance avec la lampe murale Philips Buzzard noire, équipée d’une ampoule LED Hue E27 filament blanc. Parfaite pour toutes les pièces.

  • Variation de l'intensité lumineuse instantanée et sans fil
  • Compatible avec le Bluetooth et le Hue Bridge
  • Comprend des ampoules Hue et un luminaire
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