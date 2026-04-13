Lampe murale Buzzard noire + Ampoule E27 à filament blanc
Le prix du lot est de €49,48, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de €54,98
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À propos du Lampe murale Buzzard noire + Ampoule E27 à filament blanc
Ajoutez une touche d’élégance avec la lampe murale Philips Buzzard noire, équipée d’une ampoule LED Hue E27 filament blanc. Parfaite pour toutes les pièces.
- Variation de l'intensité lumineuse instantanée et sans fil
- Compatible avec le Bluetooth et le Hue Bridge
- Comprend des ampoules Hue et un luminaire
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514874619
Informations produit
- myGarden Applique murale Buzzard 60 W E27 Sans ampoule
- 1
- Filament Hue White A60 - Ampoule connectée E27
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