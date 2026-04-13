Pack : Gradient Lightstrip + extension

€224,98

Gros plan de l'avant de Pack : Gradient Lightstrip + extension
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À propos du Pack : Gradient Lightstrip + extension

Tapissez de lumière vos escaliers, vos armoires, vos étagères ou vos meubles grâce à cette bande lumineuse flexible. Avec le Gradient Lightstrip Ambiance de 2 mètres et une extension de 1 mètre, les possibilités sont infinies !

  • Diffuse plusieurs couleurs de lumière simultanément
  • Bloc d’alimentation fourni
  • Commande via Bluetooth ou Bridge
  • Bande lumineuse de base de 2 mètres + 1 mètre d'extension
  • Jusqu’à 1800 lumens
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay