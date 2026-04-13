Tapissez de lumière vos escaliers, vos armoires, vos étagères ou vos meubles grâce à cette bande lumineuse flexible. Avec le Gradient Lightstrip Ambiance de 2 mètres et une extension de 1 mètre, les possibilités sont infinies !

Diffuse plusieurs couleurs de lumière simultanément

Bloc d’alimentation fourni

Commande via Bluetooth ou Bridge

Bande lumineuse de base de 2 mètres + 1 mètre d'extension

Jusqu’à 1800 lumens