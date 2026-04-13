Pack : Gradient Lightstrip + extension
€224,98
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À propos du Pack : Gradient Lightstrip + extension
Tapissez de lumière vos escaliers, vos armoires, vos étagères ou vos meubles grâce à cette bande lumineuse flexible. Avec le Gradient Lightstrip Ambiance de 2 mètres et une extension de 1 mètre, les possibilités sont infinies !
- Diffuse plusieurs couleurs de lumière simultanément
- Bloc d’alimentation fourni
- Commande via Bluetooth ou Bridge
- Bande lumineuse de base de 2 mètres + 1 mètre d'extension
- Jusqu’à 1800 lumens
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514870895
Informations produit
- Hue White and Color Ambiance Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres
- 1
- Hue White and Color Ambiance Extension du Gradient Lightstrip Ambiance 1 mètre
- 1