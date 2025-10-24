Illuminez l'ensemble de votre espace avec un éclairage intelligent grâce à cette alimentation électrique d'extérieur,qui vous permet d'ajouter jusqu'à 100 W de lumières différentes. Branchez deux câbles, mesurant chacun jusqu'à 30 mètres, aux connecteurs de n'importe quelle ampoule Philips Hue extérieure basse tension, en ajoutant de la puissance pour atteindre le seuil maximum de 100 W de l'alimentation.