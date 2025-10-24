Bouton intelligent
Ce petit bouton a une grande importance. Une simple pression permet de commander vos lampes, tandis qu'en le maintenant enfoncé, vous baissez ou augmentez leur luminosité. Mieux encore : vos lampes s'allumeront selon notre couleur et notre luminosité recommandées en fonction de l'heure de la journée.
Points forts du produit
- Hue Bridge requis
- Contrôlez l’éclairage en un clic
- Ajustez la lumière en fonction du moment de la journée
- Fonctionnalité personnalisée
- Montage flexible et sans fil
Spécifications
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Silicone
Synthétique