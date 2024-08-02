Promotion
Ambiance gradient lightstrip + extension + Bridge Pro
Améliorez vos pièces avec la bande lumineuse Hue Ambiance Gradient, son extension et le Bridge Pro. Profitez de magnifiques mélanges de couleurs personnalisables qui donnent vie à n'importe quel espace grâce à un contrôle intelligent via l'application Hue.
Le prix actuel est €267,72, le prix d'origine est €314,97
- Achetez maintenant, payez plus tard avec Klarna
- Livraison gratuite à partir de 50 €
- Retour gratuit sous 30 jours
- Garantie 2 ans
Points forts du produit
- Lumière blanche et colorée
- Bande lumineuse extérieure
- Facile à installer soi-même
- Configuration simple avec Bridge Pro
- Contrôlez avec l'application, la commande vocale ou des accessoires
Dans ce pack
1 x Hue White and Color Ambiance Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres
Avec une technologie Gradient et une conception flexible, le Philips Hue Gradient Lightstrip Ambiance offre un puissant mélange de lumière colorée pour n'importe quelle pièce de votre maison.Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres
1 x Hue White and Color Ambiance Extension du Gradient Lightstrip Ambiance 1 mètre
Prolongez la longueur de votre Gradient Lightstrip Ambiance Philips Hue avec cette extension de 1 mètre, couvrant une plus grande surface où se fondra une lumière colorée.Extension du Gradient Lightstrip Ambiance 1 mètre
1 x Hue Bridge Pro
La nouvelle génération de Bridge connecté Hue. Équipé d'une puce capable d'exécuter des algorithmes complexes et des fonctionnalités basées sur l'IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lampes en détecteurs de mouvement avec MotionAware™, combinez votre système de sécurité et votre éclairage, et bien plus encore.Bridge Pro
Spécifications
