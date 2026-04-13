Pack : Hue Sync Box 8K + 2 barres lumineuses Play noires
Le prix du lot est de €474,98, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de €499,98
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- Garantie 2 ans
À propos du Pack : Hue Sync Box 8K + 2 barres lumineuses Play noires
Transformez vos moments de divertissement en une expérience lumineuse totalement immersive avec une Hue Play HDMI Sync Box 8K et 2 barres lumineuses Play. Donnez une nouvelle dimension à vos jeux, films et musiques !
- Éclairage synchronisé avec le contenu de la TV en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz
- Certifié HDMI 2.1
- Crée une synchronisation des couleurs avec ce qui s'affiche sur votre écran
- Connectez jusqu’à 10 éclairages Philips Hue
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 330179
Informations produit
- Hue Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K
- 1
- Hue White and Color Ambiance Hue Play pack x2
- 1
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Découpez-le pour l'adapter à tout espace
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Pack x2
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Blanc
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
€149,99
Lightstrip Hue Play gradient 75 pouces
Conçu pour les TV de 75” et plus
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
€259,99
Créez un kit
GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
Éclairage blanc et coloré
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités
€159,99
Lightstrip Flux 4 m
Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 600 lumens
€84,99
Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K
Éclairage synchronisé avec le contenu de la TV en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz
Certifié HDMI 2.1
Synchronise les couleurs avec le contenu affiché sur votre écran
Connectez jusqu'à 10 éclairages Philips Hue
€349,99