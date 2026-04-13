Doté de la forme audacieuse de l’Ellipse Lightguide et d’un pied texturé et mat, ce duo est une pièce design. L'ampoule est en verre soufflé à la bouche, tandis que la lampe est imprimée en 3D à l'aide de matériaux bio-circulaires pour un mélange entre artisanat moderne et traditionnel.



Comprend une ampoule Lightguide

Comprend une base de lampe imprimée en 3D

Emboîtement parfait entre l'ampoule et la base

Fabriqué avec des matériaux recyclés

Finition mat couleur sable