Clé de sécurité de sonnette Hue filaire

Gros plan de l'avant de Hue Clé de sécurité de sonnette Hue filaire
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À propos du Clé de sécurité de sonnette Hue filaire

Vis perdue ou endommagée ? Remplacez la vis de sécurité de votre sonnette vidéo filaire par cette vis. Outil de sécurité inclus pour une installation simplifiée

  • Pièce de rechange
  • Pour sonnette vidéo filaire
  • Comprend un outil de sécurité et une vis

Produits tendances

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A60 - Ampoule connectée E27 - 1100

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Jusqu’à 1 100 lumens
Lumière blanche et chaude
Gradation ultra-basse à 5 %
Commande par application ou par la voix
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Iris cuivre édition spéciale

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LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

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