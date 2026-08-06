Diffuseur pour lampadaire/borne Hue Turaco

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Gros plan de l'avant de Hue Diffuseur pour lampadaire/borne Hue Turaco
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  • Garantie 2 ans

À propos du Diffuseur pour lampadaire/borne Hue Turaco

Le diffuseur de votre lampadaire ou borne Turaco s'est décoloré, sali ou abîmé suite à une exposition prolongée à l'extérieur ? Maintenant, vous pouvez facilement le remplacer par un nouveau diffuseur simple à installer et continuer ainsi à utiliser vos lampes d'extérieur sans changer l'ensemble du luminaire.

  • Résiste aux intempéries
  • Facile à installer
  • Compatible avec Turaco
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