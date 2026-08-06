Enfin une pièce de rechange !!!!
2026-08-06T21:32:23.000+00:00
FX64
5
Le produit s’adapte parfaitement à mes luminaires et semble plus résistant ( dans sa matière) que les caches d’origine.
Le prix actuel est €12,99
Le prix actuel est €12,99
Le diffuseur de votre lampadaire ou borne Turaco s'est décoloré, sali ou abîmé suite à une exposition prolongée à l'extérieur ? Maintenant, vous pouvez facilement le remplacer par un nouveau diffuseur simple à installer et continuer ainsi à utiliser vos lampes d'extérieur sans changer l'ensemble du luminaire.