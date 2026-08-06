Le diffuseur de votre lampadaire ou borne Turaco s'est décoloré, sali ou abîmé suite à une exposition prolongée à l'extérieur ? Maintenant, vous pouvez facilement le remplacer par un nouveau diffuseur simple à installer et continuer ainsi à utiliser vos lampes d'extérieur sans changer l'ensemble du luminaire.

Résiste aux intempéries

Facile à installer

Compatible avec Turaco