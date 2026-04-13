Ajoutez vos lampes non connectées à intensité variable au sein de votre écosystème Philips Hue pour un contrôle facile et pratique. Le Dimmer Switch filaire vous permet de contrôler la plupart des lampes et luminaires traditionnels en plus de vos lampes Hue existantes, pour une expérience homogène. Inutile de remplacer vos lustres anciens ou vos luminaires design. Transformez vos lampes en lampes connectées ! Contrôlez-les dans l'application Hue, à l'aide d'un assistant vocal ou directement depuis votre interrupteur mural. Automatisez selon vos routines quotidiennes et incluez des lampes dans vos scénarios. Le module compact s'installe derrière l'interrupteur et il est alimenté par secteur, sans nécessiter de pile. Si vous remplacez un variateur, un interrupteur à poussoir est requis pour faire fonctionner ce produit. Grâce à l'écosystème Hue, basé sur un réseau Zigbee fiable, vous gardez le contrôle de vos lampes, même lorsque le Wi-Fi est en panne.

Transforme les lampes non connectées en lampes connectées

Contrôlez des lampes connectées et non connectées

Réglez des automatisations et des scénarios de lumière

Fonctionne avec ou sans câble neutre

Faites-en plus avec un Hue Bridge