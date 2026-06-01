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Promotion
Spot extérieur Lily
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - unité de base
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est 349,99 €
Promotion
GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
Éclairage blanc et coloré
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 159,99 €
Promotion
Pack de 3 spots à encastrer Centura
Ampoule GU10 incluse
Diamètre de découpe 70 mm
Tête réglable
Faisceau intensif
Le prix actuel est 189,99 €
Ajouter un Bridge
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Promotion
Lampadaire Gradient Signe
Noir
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 329,99 €
Promotion
Spot extérieur Lily XL
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - extension
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est 159,99 €
Promotion
Applique murale extérieure Resonate
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est 159,99 €
Promotion
A60 - Ampoule connectée E27 - 1100
Jusqu’à 1 100 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse à 0,2 %
Précision des couleurs Chromasync™
Le prix actuel est 109,99 €
Promotion
Pack de 2 modules d'interrupteurs muraux Philips Hue
S'installe derrière l'interrupteur existant
Sélection de scènes personnalisées
Contrôlez vos lampes Hue avec l’interrupteur existant
Hue Bridge requis
Le prix actuel est 79,99 €
Promotion
Hue Play pack x2
Pack x2
LED intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est 139,99 €
Promotion
Lightstrip Hue Play gradient 65 pouces
Conçu pour les TV de 65” à 70”
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Le prix actuel est 219,99 €
Promotion
Applique murale extérieure Appear
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est 159,99 €
Promotion
Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)
Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande
Le prix actuel est 21,99 €