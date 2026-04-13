Pack : GU10 white ambiance pack de 6

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À propos du Pack : GU10 white ambiance pack de 6

Parfaitement adaptées aux spots, les ampoules GU10 vous offrent la lumière optimale pour vos activités quotidiennes. Avec une lumière blanche réglable et une gradation ultra-faible, vous pouvez ajuster l'éclairage en harmonie avec chaque moment de la journée.

  • Durée de vie ±10 ans
  • Gradation instantanée sans fil
  • Compatible Bluetooth et Hue Bridge
  • Lumière blanche froide à chaude
  • 400 lumens

Produits tendances

Créez un kit
GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

Lumière blanche froide à chaude
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités
energy.link.label

€69,99

2e ampoule à -30%
GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

Lumière blanche et chaude
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités
energy.link.label

€39,99

Créez un kit
Spots à encastrer Milliskin (lot de 3)

Spots à encastrer Milliskin (lot de 3)

3 ampoules GU10 incluses
Diamètre de découpe 70 mm
Tête réglable
Faisceau intensif

€109,99

Créez un kit
Lightstrip Flux 3 m

Lightstrip Flux 3 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 200 lumens
energy.link.label

€69,99

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