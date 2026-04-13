Parfaitement adaptées aux spots, les ampoules GU10 vous offrent la lumière optimale pour vos activités quotidiennes. Avec une lumière blanche réglable et une gradation ultra-faible, vous pouvez ajuster l'éclairage en harmonie avec chaque moment de la journée.



Durée de vie ±10 ans

Gradation instantanée sans fil

Compatible Bluetooth et Hue Bridge

Lumière blanche froide à chaude

400 lumens