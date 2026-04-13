Pack : GU10 white ambiance pack de 6
Le prix actuel est €139,98
Le prix actuel est €139,98
En stock
- Achetez maintenant, payez plus tard avec Klarna
- Livraison gratuite à partir de 50 €
- Retour gratuit sous 30 jours
- Garantie 2 ans
À propos du Pack : GU10 white ambiance pack de 6
Parfaitement adaptées aux spots, les ampoules GU10 vous offrent la lumière optimale pour vos activités quotidiennes. Avec une lumière blanche réglable et une gradation ultra-faible, vous pouvez ajuster l'éclairage en harmonie avec chaque moment de la journée.
-
- Durée de vie ±10 ans
- Gradation instantanée sans fil
- Compatible Bluetooth et Hue Bridge
- Lumière blanche froide à chaude
- 400 lumens
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514871663
Informations produit
- Hue White Ambiance GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
- 2
Produits tendances
Créez un kit
GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
Lumière blanche froide à chaude
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités
€69,99
2e ampoule à -30%
GU10 - Spot connecté - (pack de 2)
Lumière blanche et chaude
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités
€39,99
Créez un kit
Spots à encastrer Milliskin (lot de 3)
3 ampoules GU10 incluses
Diamètre de découpe 70 mm
Tête réglable
Faisceau intensif
€109,99
Créez un kit
Lightstrip Flux 3 m
Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 200 lumens
€69,99