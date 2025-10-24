Le design classique et épuré de ce miroir lumineux Adore de Philips Hue White ambiance s’intègre parfaitement dans la décoration de votre salle de bain. Réglez les recettes lumineuses grâce à l’interrupteur avec variateur Hue sur les modes stimulation, concentration, lecture ou détente, afin de définir la lumière idéale pour vous maquiller ou vous apprêter lors d’une grande occasion. Placez l’équipement horizontalement sur votre miroir ou installez-en deux verticalement de chaque côté pour une ambiance ultime.