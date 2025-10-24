Aide
Adore wall lamp, tubular shape, white color, chrome end caps, mounted on rectangular base, glossy finish, no visible switches.

Lampe pour miroir de salle de bain Adore

L'applique murale Adore Philips Hue marie la fonctionnalité d'un luminaire moderne à un design classique et élégant. Selon le moment, la lumière qu'elle diffuse stimulera votre énergie et votre concentration, ou favorisera la lecture et la détente. Vous pouvez contrôler instantanément la luminosité via son Hue Dimmer switch ou par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités, associez-lui un Hue Bridge.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • White Ambiance
  • LED intégrée
  • Commande Bluetooth via l'application
  • Comprend interrupteur avec variateur
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Blanc

  • Matériaux

    Métal

Durée de vie

Options/accessoires inclus

Caractéristiques lumineuses

Divers

Dimensions et poids de l’emballage

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

Compatibilités

Autre

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay