L'applique murale Adore Philips Hue marie la fonctionnalité d'un luminaire moderne à un design classique et élégant. Selon le moment, la lumière qu'elle diffuse stimulera votre énergie et votre concentration, ou favorisera la lecture et la détente. Vous pouvez contrôler instantanément la luminosité via son Hue Dimmer switch ou par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités, associez-lui un Hue Bridge.