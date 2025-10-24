Le matin ou le soir, vous allez apprécier comme jamais vos passages à la salle de bains avec le grand miroir Adore et son bandeau lumineux qui diffuse une lumière blanche plus ou moins chaude. Vous pouvez contrôler la luminosité via son Hue Dimmer switch ou par connexion Bluetooth. Pour accéder à toutes les fonctionnalités, associez-lui un Hue Bridge.