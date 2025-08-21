Les guirlandes lumineuses guinguette ajoute une touche d'ambiance inspirée des terrasses de café. Vous apportez votre touche personnelle.
Ambiance festive personnalisée
Faites la fête en couleurs, puis détendez-vous dans une lumière douce
Ces guirlandes guinguettes sont dotées de LED de couleur intégrées avec la technologie Chromasync™, offrant une lumière blanche vibrante et des couleurs riches et saturées, idéales pour les rassemblements en plein air.
Vous organisez une fête avec de la musique ? Synchronisez l'éclairage avec vos chansons et regardez la musique faire danser les couleurs.
Lorsque le moment est venu de se détendre, il suffit de tamiser l'éclairage dans n'importe quelle teinte de lumière blanche chaude ou froide. Créez une ambiance très feutrée grâce à un scénario de lumière ou à un effet spécial, tel que le scintillement des bougies.
La lumière au cœur de la fête
Avec leur design Lightguide élégant et attrayant, les guirlandes guinguettes Festavia apportent une touche esthétique à votre espace extérieur, qu'elles soient allumées ou éteintes ! Chaque ampoule Lightguide est dotée d'un tube intérieur distinctif qui équilibre la couleur, la luminosité et la direction de la lumière pour un résultat parfait. Personnalisez-les selon vos envies : appliquez un dégradé de couleurs à la guirlande, choisissez des scénarios de lumière selon les saisons ou utilisez des effets spéciaux de lumière afin de créer l'ambiance parfaite pour une fête, une occasion particulière ou un moment de détente à l'extérieur.
Conçues pour durer, par tous les temps
Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, les guirlandes guinguettes Festavia sont conçues pour une utilisation à l'extérieur tout au long de l'année. Inutile de ranger ces lampes à chaque fois, elles peuvent rester là pour toutes les occasions. Chaque ampoule durable à l'aspect de verre est étanche, résistante aux intempéries, incassable et remplaçable - juste au cas où !
Installation simple et prête à l'emploi
Les guirlandes guinguettes Festavia sont à basse tension, ce qui signifie que vous pouvez les brancher sur une prise de courant existante à l'aide du bloc d'alimentation fourni. Aucun recâblage compliqué n'est nécessaire. Vous pouvez également ajouter des guirlandes lumineuses à une installation à basse tension existante et les intégrer à d'autres éclairages partout dans votre espace extérieur.
Les guirlandes guinguettes ne peuvent pas être prolongées de bout en bout. Cependant, vous pouvez brancher deux guirlandes lumineuses sur le bloc d'alimentation à l'aide du connecteur en T fourni avec la guirlande d'extension.
Questions et réponses
La guirlande guinguette Festavia peut-elle aussi briller en lumière blanche ?
La guirlande guinguette Festavia peut-elle aussi briller en lumière blanche ?
Puis-je remplacer les ampoules de la guirlande guinguette Festavia ?
Puis-je remplacer les ampoules de la guirlande guinguette Festavia ?
Quelle est la meilleure façon d'accrocher ma guirlande guinguette Festavia ?
Quelle est la meilleure façon d'accrocher ma guirlande guinguette Festavia ?
Les ampoules sont-elles en verre ?
Les ampoules sont-elles en verre ?
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Synthétique
Durée de vie
Durée de vie
Environnement
Environnement
Options/accessoires inclus
Options/accessoires inclus
Caractéristiques lumineuses
Caractéristiques lumineuses
Guirlande lumineuse/Ruban lumineux
Guirlande lumineuse/Ruban lumineux
Divers
Divers
Dimensions et poids de l’emballage
Dimensions et poids de l’emballage
Consommation électrique
Consommation électrique
Dimensions et poids du produit
Dimensions et poids du produit
Entretien
Entretien
Spécificités techniques
Spécificités techniques
Contenu de l'emballage
Contenu de l'emballage
Compatibilités
Compatibilités
Autre
Autre
Besoin d'une pièce ?
Vous recherchez des pièces de rechange pour ce produit ? Découvrez notre gamme de câbles d’alimentation, supports et accessoires de rechange pour donner une seconde jeunesse à vos lampes.
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.