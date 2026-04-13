Pack : spots Lily + détecteur extérieur

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Gros plan de l'avant de Pack: spots Lily + détecteur extérieur
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À propos du Pack : spots Lily + détecteur extérieur

Égayez votre espace extérieur avec les couleurs des spots Lily. Grâce au détecteur extérieur fourni, elles s'allument automatiquement pour vous accueillir, ainsi que vos invités, de la meilleure manière qui soit.

  • Lumière blanche et colorée
  • Spots orientables
  • Déclencher les lampes grâce au mouvement

Produits tendances

Lightstrip d'extérieur Flux 33 pieds

Lightstrip d'extérieur Flux 33 pieds

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
3 000 lumens
energy.link.label

€249,99

Extension de câble extérieure 2,5 m

Extension de câble extérieure 2,5 m

Câble d'extension
Longueur de 2,5 m
Pièce en T incluse

€24,99

Créez un kit
Spot extérieur Lily

Spot extérieur Lily

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - unité de base
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€359,99

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