Pack : spots Lily + détecteur extérieur
Le prix du lot est de €377,98, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de €419,98
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- Garantie 2 ans
À propos du Pack : spots Lily + détecteur extérieur
Égayez votre espace extérieur avec les couleurs des spots Lily. Grâce au détecteur extérieur fourni, elles s'allument automatiquement pour vous accueillir, ainsi que vos invités, de la meilleure manière qui soit.
-
- Lumière blanche et colorée
- Spots orientables
- Déclencher les lampes grâce au mouvement
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514871267
Informations produit
- Hue White and Color Ambiance Spot extérieur Lily
- 1
- Hue Détecteur extérieur
- 1
Produits tendances
Lightstrip d'extérieur Flux 33 pieds
Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
3 000 lumens
€249,99
Extension de câble extérieure 2,5 m
Câble d'extension
Longueur de 2,5 m
Pièce en T incluse
€24,99
Créez un kit
Spot extérieur Lily
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - unité de base
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
€359,99