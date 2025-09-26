Aide
Comparer les ampoules Hue Essential et Hue LED

Hue Essential

Hue

Flux lumineux

345 lumens
400 lumens

Précision des couleurs Chromasync™

Non
Oui

Mélange de couleurs

Mélange de couleurs Essential
Mélange parfait des couleurs avec Sunflower Optic

Variateur

Gradation faible jusqu'à 2 % de luminosité
Gradation ultra-faible jusqu'à 0,2 % de luminosité

Plage de température de couleur

Blancs Essential (2 200 à 6 500 K)
Étendu (2 000 à 6 500 K)

Promotion
GU10 - Spot connecté Essential - 345 lm - 4,7 W - pack de 2

Hue White and Color Ambiance

GU10 - Spot connecté Essential - 345 lm - 4,7 W - pack de 2

Jusqu’à 345 lumens
Essential lumière blanche
Gradation faible à 2 %​
Essential couleur ​

€39,99

Nouveau
Hue Bridge Pro

Hue

Hue Bridge Pro

Prise en charge de plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
Permet Hue Sync, MotionAware™
Donne accès aux commandes de toute la maison
Cryptage avancé avec Zigbee Trust Center

€89,99

Promotion
Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Hue

Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande

€21,99

Promotion
A60 - E27 Ampoule connectée Essential - 806 lm - 8 W - pack de 4

Hue White and Color Ambiance

A60 - E27 Ampoule connectée Essential - 806 lm - 8 W - pack de 4

Jusqu’à 806 lumens
Essential lumière blanche
Gradation faible à 2 %​
Essential couleur ​

€59,99

Nouveau
Pack Sonnette vidéo filaire Hue Secure

Hue

Pack Sonnette vidéo filaire Hue Secure

Vidéo 2K et audio bidirectionnel
Branchez le carillon n'importe où
Vision de jour et de nuit
Nécessite un transformateur 12-24 Vca - min. 10 VA (non inclus)

€199,99

Momentanément en rupture de stock

Pack : Dimmer switch pack de 3

Pack : Dimmer switch pack de 3

Installation sans fil
Gradation en douceur
Alimentée par batterie
Installez-le où vous le souhaitez

€65,97

Promotion
Pack de 1 G125 E27 Filament Globe

Filament Hue White Ambiance

Pack de 1 G125 E27 Filament Globe

Blanc froid à chaud
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€54,99

Tap dial switch

Hue

Tap dial switch

Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande

€49,99

Exclusif
Lightguide globe large + lampe à poser cônique (sable)

Lightguide globe large + lampe à poser cônique (sable)

Comprend une ampoule Lightguide
Comprend une base de lampe imprimée en 3D
Emboîtement parfait entre l'ampoule et la base
Fabriqué avec des matériaux recyclés

€159,99

Promotion
Plafonnier moyen Infuse

Hue White and Color Ambiance

Plafonnier moyen Infuse

LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€229,99

Exclusif
Cordon de suspension blanc

Ampoule

Cordon de suspension blanc

Conçu pour les ampoules Lightguide
À utiliser avec les ampoules à filament G125 et ST72
Blanc

€49,99

Exclusif
Lampe à poser en forme de cône pour ampoules Lightguide (Sable)

Hue

Lampe à poser en forme de cône pour ampoules Lightguide (Sable)

Conçu pour les ampoules globe et triangle Lightguide
Sable
Fabriqué à partir de matériaux recyclés
Finition mate

€60,00

Promotion
Lampadaire Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lampadaire Gradient Signe

Chêne
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€349,99

Nouveau
Kit de démarrage Essential : 3 ampoules connectées GU10 (345 lm)

Hue White and Color Ambiance

Kit de démarrage Essential : 3 ampoules connectées GU10 (345 lm)

Jusqu’à 345 lumens
Lampe couleur Essential
Gradation faible à 2 %​
Hue Bridge inclus

€89,99

Promotion
Spot double Runner

Hue White Ambiance

Spot double Runner

Comprend une ampoule LED GU10
Commande Bluetooth via l'application
Comprend interrupteur avec variateur
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€159,99

Une femme est assise sur un canapé et contrôle ses lampes connectées Hue à l'aide de l'application Hue.

Faites vos premiers pas avec l’éclairage intelligent

C'est la façon la plus avancée, intuitive et amusante d'éclairer votre maison, à l'intérieur comme à l'extérieur. Créez votre installation à partir d'une sélection connectée d'ampoules, de lampes, de luminaires, d'éclairage extérieur et d'accessoires. Profitez de toutes les fonctionnalités grâce au pont connecté Hue Bridge ou Bridge Pro, et configurez et contrôlez tout depuis l'application Hue. Bénéficiez d'automatisations, de la synchronisation avec la télévision, les jeux et la musique, déverrouillez la sécurité pour maison connectée, le contrôle à distance et bien plus encore !

Un salon est éclairé par une lumière connectée aux tons chauds de rose et de blanc.

Créez l’ambiance parfaite

Avec un choix de huit millions de couleurs et de multiples tonalités de lumière blanche chaude à froide, vous pouvez créer l'ambiance parfaite pour toutes vos activités, à l'intérieur comme à l'extérieur. Choisissez l'un de nos scénarios de lumière colorée sur mesure (ou créez le vôtre !), travaillez ou détendez-vous avec la tonalité optimale de lumière blanche ou bien faites scintiller vos lumières comme les étoiles pour les moments très spéciaux.

Comparaison de deux lampes connectées Hue dans une chambre : l'une réduite à 2 % de la luminosité totale, l'autre brillant à 100 %.

Profitez d'une gradation sans effort

Les ampoules traditionnelles nécessitent un variateur qui se branche sur l'installation électrique de votre maison. Dans le cas des lampes connectées, la variation ou gradation est intégrée : l'application Hue, les interrupteurs connectés et même votre voix peuvent tamiser la lumière instantanément et en douceur.

Nouveaux systèmes de contrôle d'éclairage pour maison connectée Hue Bridge Pro et Philips Hue Bridge.

Bénéficiez de tous ces avantages avec un Bridge

Les Hue Bridge et Bridge Pro vous permettent de bénéficier d'un ensemble complet de fonctions avancées d'éclairage connecté. Les fonctions incluent notamment des effets de lumière originaux, un éclairage immersif synchronisé avec vos systèmes de divertissement, l'intégration de la sécurité pour la maison Hue Secure avec des lampes et caméras, la commande vocale à l'aide d'assistants vocaux et de nombreuses automatisations intelligentes. Le Bridge Pro est notre pont d'éclairage connecté le plus avancé : il est plus rapide, offre plus de fonctionnalités et prend en charge davantage de lampes.

Assistance Hue

Vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez ?

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

