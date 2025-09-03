*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.
Kit de démarrage Essential : 3 ampoules connectées GU10 (345 lm) + variateur
Découvrez le monde de l'éclairage connecté avec ce kit de démarrage Philips Hue Essential, qui comprend trois ampoules toute couleur et blanc réglable, que vous pouvez ajuster aisément pour passer d'une lumière chaude et agréable à une lumière blanche et froide. Créez l'ambiance parfaite avec une gradation fluide, des millions de couleurs et une bibliothèque de scénarios de lumière conçus par nos experts, ou personnalisez-les ! Connectez-vous au Hue Bridge inclus pour profiter d’une multitude de fonctionnalités. Commandez à l'aide de votre voix, de l'application ou de n'importe quel accessoire connecté.
Points forts du produit
- Jusqu’à 345 lumens
- Blanc froid à chaud (2 200 à 6 500 K)
- Luminosité variable jusqu'à 2 %
- Hue Bridge included
- Dimmer switch included
Contrôlez l’éclairage à l’aide de votre voix*
Philips Hue fonctionne avec Amazon Alexa et l'Assistant Google lorsqu'un apairage a été fait avec un appareil Google Nest ou Amazon Echo compatible. Grâce à votre voix, contrôlez plusieurs éclairages dans une pièce ou une lampe unique.
Créez vos propres configurations de lumières colorées intelligentes
Transformez votre maison grâce à plus de 16 millions de couleurs, et créez instantanément l'ambiance adaptée à chaque événement. Par simple pression d'un bouton, vous pouvez générer une ambiance festive, transformer votre salon en cinéma, donner des accents colorés à votre intérieur, et plus encore.
Contrôle à distance des lumières intelligentes
L'application Hue vous donne un contrôle total sur votre éclairage, même si vous n'êtes pas à la maison. Éteignez et allumez vos lumières à distance en utilisant uniquement l'application pour vous assurer que votre maison est toujours éclairée comme vous le souhaitez.
Synchronisez vos films, vos émissions de télévision, votre musique et vos jeux avec vos lampes intelligentes
Propulsez votre divertissement vers de nouveaux sommets en synchronisant l'action à l'écran ou le rythme de votre musique avec vos lampes intelligentes.* Choisissez la façon de synchroniser vos éclairages avec votre film, votre musique (y compris avec notre intégration avec Spotify !), votre émission de télévision ou votre jeu, et regardez les lampes couleur de votre espace de loisirs réagir. *Hue Bridge requis
Installation simple et sans fil
La conception sans fil et à piles du variateur Hue vous permet de le monter n'importe où grâce au ruban adhésif inclus. Retirez le variateur de sa plaque murale et utilisez-le comme télécommande ou fixez-le sur une surface magnétique.
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
50 x 55