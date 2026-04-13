Pack : GU10 white and color ambiance pack de 6

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À propos du Pack : GU10 white and color ambiance pack de 6

Parfaitement adaptées aux spots, les ampoules GU10 vous offrent le meilleur de l'éclairage connecté. Avec un éclairage blanc et coloré, ainsi qu'une gradation ultra-faible, ces ampoules peuvent vous aider à créer des expériences immersives pour vos activités quotidiennes, et bien plus encore.

  • Durée de vie de ±10 ans
  • Gradation instantanée sans fil
  • Compatible Bluetooth et Hue Bridge
  • Lumière blanche et couleur
  • 400 lumens

Produits tendances

2e ampoule à -30%
A60 - Ampoule connectée E27 - 1100

A60 - Ampoule connectée E27 - 1100

Jusqu’à 1 100 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse à 0,2 %
Commande par application ou par la voix
energy.link.label

€39,99

2e ampoule à -30%
A60 - E27 Ampoule connectée Essential - 806 lm - 8 W - pack de 2

A60 - E27 Ampoule connectée Essential - 806 lm - 8 W - pack de 2

Jusqu’à 806 lumens
Essential lumière blanche
Gradation faible à 2 %​
Essential couleur ​
energy.link.label

€39,99

Créez un kit
Spots à encastrer Milliskin (lot de 3)

Spots à encastrer Milliskin (lot de 3)

3 ampoules GU10 incluses
Diamètre de découpe 70 mm
Tête réglable
Faisceau intensif

€109,99

Créez un kit
GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

Éclairage blanc et coloré
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités
energy.link.label

€159,99

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