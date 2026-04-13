Pack : GU10 white and color ambiance pack de 6
Le prix actuel est €319,98
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- Garantie 2 ans
À propos du Pack : GU10 white and color ambiance pack de 6
Parfaitement adaptées aux spots, les ampoules GU10 vous offrent le meilleur de l'éclairage connecté. Avec un éclairage blanc et coloré, ainsi qu'une gradation ultra-faible, ces ampoules peuvent vous aider à créer des expériences immersives pour vos activités quotidiennes, et bien plus encore.
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- Durée de vie de ±10 ans
- Gradation instantanée sans fil
- Compatible Bluetooth et Hue Bridge
- Lumière blanche et couleur
- 400 lumens
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514871656
Informations produit
- Hue White and Color Ambiance GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
- 2
Produits tendances
2e ampoule à -30%
A60 - Ampoule connectée E27 - 1100
Jusqu’à 1 100 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse à 0,2 %
Commande par application ou par la voix
€39,99
2e ampoule à -30%
A60 - E27 Ampoule connectée Essential - 806 lm - 8 W - pack de 2
Jusqu’à 806 lumens
Essential lumière blanche
Gradation faible à 2 %
Essential couleur
€39,99
Créez un kit
Spots à encastrer Milliskin (lot de 3)
3 ampoules GU10 incluses
Diamètre de découpe 70 mm
Tête réglable
Faisceau intensif
€109,99
Créez un kit
GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
Éclairage blanc et coloré
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités
€159,99