Lampe fine encastrée 90 mm
Le prix actuel est €89,99
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- Garantie 2 ans
À propos du Lampe fine encastrée 90 mm
Grâce à son profil mince, la lampe fine encastrée Philips Hue vous permet d'ajouter un éclairage encastré dans n'importe quelle pièce, notamment celles avec des faux plafonds. L'angle du faisceau extensif et le flux lumineux élevé vous permettent d'éclairer des espaces encore plus grands.
- Lumière blanche et colorée réglable
- Correspondance précise des couleurs Chromasync™
- 1 000 lumens
- Étanche et résistant à l'humidité (IP44)
- Connectivité Bluetooth et Hue Bridge
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103109118
Caractéristiques de l'ampoule
- Int. rég.
- Oui
Design et finition
- Couleur
- Blanc
- Matériaux
- Aluminium moulé sous pression, PC
Durée de vie
- Nombre de cycles d'allumage
- 50 000
- Durée de vie nominale
- 25 000
Options/accessoires inclus
- Piles fournies
- Non
- Choisissez votre couleur
- Oui
- Gradable avec l'application et la télécommande Hue
- Oui
- LED intégrée
- Oui
Caractéristiques lumineuses
- Angle faisc.
- 105
- Indice de rendu de couleur (IRC)
- ≥80
- Temp. de couleur
- 1000-20000 K
- Temps de chauffe à 60 %
- 1
- Efficacité lumineuse (valeur nominale)
- 120
Divers
- Conçu spécialement pour
- Salle de bain, Chambre, Entrée/Couloir, Cuisine, Séjour, Bureau, Bureau d'étude
- Style
- Fonctionnel
- Type
- Éclairages encastrés
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103109118
- Poids net
- 0,21 kg
- Poids brut
- 0,29 kg
- Hauteur
- 125 mm
- Longueur
- 122 mm
- Largeur
- 97 mm
- Code 12NC
- 929004291001
Consommation électrique
- Conso. électrique en veille
- 0,5
- Puissance
- 10,5
- Consommation d'énergie kWh/1000 h
- 9
Dimensions et poids du produit
- Distance d'encastrement
- 60 mm
- Hauteur totale
- 35 mm
- Longueur totale
- 90 mm
- Largeur totale
- 90 mm
- Découpe pour encastrement dans le plafond
- 7.0 cm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Flux lumineux à 4000 K
- 1 000
- Techno. ampoule
- LED
- Couleur de lumière
- Lumière colorée et blanche (RGBW)
- Puissance électrique
- 220 V - 240 V
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse
- E
- Puissance de l'ampoule incluse
- 8.3
- Indice de protection
- IP44 (PSU IP20)
- Classe de protection
- Classe II - Double isolation
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Flux lumineux à 2 700 K
- 750
- Nombre de sources lumineuses
- 1
- UL Emplacement humide/sec
- Wet location
- Détection des fréquences radio
- MotionAwareTM
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Oui
L'ampoule
- Design
- Slim downlight
- Mise à jour logicielle
- Oui
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 10.0 et versions ultérieures, iOS version 16 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 48 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via le Hue Bridge ou des hubs tiers (routeurs de bordure Thread)
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement