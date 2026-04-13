Grâce à son profil mince, la lampe fine encastrée Philips Hue vous permet d'ajouter un éclairage encastré dans n'importe quelle pièce, notamment celles avec des faux plafonds. L'angle du faisceau extensif et le flux lumineux élevé vous permettent d'éclairer des espaces encore plus grands.

Lumière blanche et colorée réglable

Correspondance précise des couleurs Chromasync™

1 000 lumens

Étanche et résistant à l'humidité (IP44)

Connectivité Bluetooth et Hue Bridge