Lightstrip extérieur 2 mètres
Le prix actuel est €139,99
Le prix actuel est €139,99
À propos du Lightstrip extérieur 2 mètres
Personnalisez votre espace extérieur avec un lightstrip extérieur Philips Hue. Avec sa lumière parfaitement diffuse, ce bandeau LED flexible pour l'extérieur est idéal pour un éclairage direct ou indirect.
- Durée de vie ±10 ans
- Gradation instantanée sans fil
- Philips Hue Bridge requis
- Éclairage blanc et coloré
- 850 lumens
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8718699709839
Design et finition
- Couleur
- Blanc
- Matériaux
- Silicone
Durée de vie
- Durée de vie nominale
- 25 000
Environnement
- Humidité fonctionnement
- 5 %<H<95 % (sans condensation)
- Température de fonctionnement
- -20 °C à 45 °C
Options/accessoires inclus
- Variation des couleurs (LED)
- Oui
- Effet de lumière diffuse
- Oui
- Intensité réglable
- Oui
- Gradable avec l'application et la télécommande Hue
- Oui
- LED intégrée
- Oui
Garantie
- 2 ans
- Oui
Caractéristiques lumineuses
- Indice de rendu de couleur (IRC)
- >80
- Temp. de couleur
- 2000-6500 K
Guirlande lumineuse/Ruban lumineux
- Peut être coupé
- Non
- Peut être agrandi
- Non
- Tension entrée
- 220V-240V
- Longueur
- 1 981,20 mm
- Puissance max. en veille
- 0,5 W
- Puissance
- 19 W
Divers
- Type
- Rubans Lumineux
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8718699709839
- Poids net
- 0,95 kg
- Poids brut
- 1,17 kg
- Hauteur
- 21 cm
- Longueur
- 9,6 cm
- Largeur
- 21 cm
- Code 12NC
- 929002289002
Informations figurant sur l'emballage
- EAN
- 8718699709839
Consommation électrique
- Conso. électrique en veille
- 0,50 W
- Puissance
- 19 W
Dimensions et poids du produit
- Poids net
- 0,337 kg
- Poids net
- 0,743 lb
- Hauteur totale
- 20 mm
- Longueur totale
- 1 990 mm
- Largeur totale
- 11 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Flux lumineux à 4000 K
- 850
- Durée de vie
- 25.000
- Rendement en lumen total de l'éclairage
- 800
- Puissance électrique
- De 220 à 240 V
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse
- G
- Code IP
- IP67
- Classe de protection
- Classe II - Double isolation
- Fonctionnalités supplémentaires
- Diffused light effect
- Flux lumineux à 2 700 K
- 760
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 10.0 et versions ultérieures, iOS version 16 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- iOS, Android
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Dismantle Instructions
FAQ
De quoi ai-je besoin pour installer le lightstrip extérieur Hue ?
Comme toutes les ampoules extérieures Philips Hue, le lightstrip extérieur Hue nécessite un Hue Bridge et l'application Hue pour fonctionner.
Quelle est la longueur du lightstrip extérieur Hue ?
Le lightstrip extérieur Hue est disponible en deux tailles : deux mètres (6,5 pieds) et cinq mètres (16,4 pieds). Le lightstrip extérieur n'est pas extensible.
Un bloc d'alimentation est-il fourni avec le lightstrip extérieur Hue ?
Oui. Le lightstrip extérieur comprend un bloc d'alimentation.
À quelle distance de mon Hue Bridge le lightstrip extérieur Hue doit-il être positionné ?
Si le lightstrip extérieur est votre seul éclairage Philips Hue, il doit se trouver à moins de 10 mètres (32 pieds) du Hue Bridge. Si vous avez plus d'ampoules dans votre système d'éclairage connecté, le lightstrip extérieur Hue doit se trouver dans un rayon d'au moins 10 mètres (32 pieds) de l'une de vos autres ampoules Philips Hue.
Comment changer la couleur et la luminosité du lightstrip extérieur Hue ?
Vous pouvez contrôler la luminosité et la couleur du lightstrip extérieur Hue, et personnaliser ses paramètres, avec l'application Hue.
Le lightstrip extérieur Hue est-il facile à installer ?
Vous pouvez facilement installer le lightstrip extérieur sans l'aide d'un électricien. Le lightstrip extérieur est pliable et, bien que le lightstrip extérieur lui-même ne peut pas être étendue, le câble d'alimentation peut être rallongé en connectant des rallonges de 5 mètres (vendues séparément).
Produits tendances
Caméra filaire Secure 2K
€159,99
Lightstrip d'extérieur Neon 3 m
€139,99
Inspiration éclairage
Découvrez d’autres façons d’utiliser les lumières intelligentes Philips Hue pour créer l’ambiance, et partagez votre propre installation sur Instagram avec le hashtag #philipshue
@Signify
@hannasanglar
@nasza.stodola
@nasza.stodola
@mojdommojemiejsce
@mojdommojemiejsce
@arkitektvillaen
@barmxr
@barmxr
@je51hen