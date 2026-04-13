Lightstrip extérieur 2 mètres

Gros plan de l'avant de HueWhite and ColorAmbiance Lightstrip extérieur 2mètres
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À propos du Lightstrip extérieur 2 mètres

Personnalisez votre espace extérieur avec un lightstrip extérieur Philips Hue. Avec sa lumière parfaitement diffuse, ce bandeau LED flexible pour l'extérieur est idéal pour un éclairage direct ou indirect.

  • Durée de vie ±10 ans
  • Gradation instantanée sans fil
  • Philips Hue Bridge requis
  • Éclairage blanc et coloré
  • 850 lumens

Produits tendances

Caméra filaire Secure 2K

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Compatible avec les éclairages Philips Hue
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Lightstrip d'extérieur Neon 3 m

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Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 100 lumens
energy.link.label

€139,99

Inspiration éclairage

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