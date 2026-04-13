Si le lightstrip extérieur est votre seul éclairage Philips Hue, il doit se trouver à moins de 10 mètres (32 pieds) du Hue Bridge. Si vous avez plus d'ampoules dans votre système d'éclairage connecté, le lightstrip extérieur Hue doit se trouver dans un rayon d'au moins 10 mètres (32 pieds) de l'une de vos autres ampoules Philips Hue.