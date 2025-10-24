Désormais, étendez la technologie Hue à vos espaces extérieurs. L'applique murale Fuzo peut être reliée à votre pont Hue existant, ce qui permet d'obtenir toutes les fonctionnalités comme le contrôle à distance, le gardiennage et la programmation. Soyez accueilli chez vous par un flux lumineux élevé. Le pont Hue n'est pas fourni.