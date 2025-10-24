Applique murale extérieure Fuzo
Désormais, étendez la technologie Hue à vos espaces extérieurs. L'applique murale Fuzo peut être reliée à votre pont Hue existant, ce qui permet d'obtenir toutes les fonctionnalités comme le contrôle à distance, le gardiennage et la programmation. Soyez accueilli chez vous par un flux lumineux élevé. Le pont Hue n'est pas fourni.
Le prix actuel est €84,99
Points forts du produit
- White
- Hue Bridge requis
- LED intégrée
- Lumière blanche chaude (2 700K)
- Alimentation secteur
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Métal