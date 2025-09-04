Lightstrips Philips Hue — plus éclatants, plus originaux et plus performants que jamais.
La technologie de pointe s'allie à une conception flexible pour créer un éclairage d'ambiance et fonctionnel qui s'adapte parfaitement à tous les espaces.
- Lumière homogène et constante
- Mélange précis des couleurs Chromasync™
- Lumière blanche très vive et authentique
Fréquemment achetés ensemble
Hue White and Color Ambiance
Lampadaire Gradient Signe
€329,99
Hue White and Color Ambiance
A60 - Ampoule connectée E27 - 1100
€64,99
€38,99
Hue White and Color Ambiance
Projecteur mural Hue Play
€199,99
Hue White and Color Ambiance
Lampe à poser Iris
€109,99
Réinventez votre intérieur grâce à un fin trait de lumière
Lightstrips Philips Hue — plus éclatants, plus originaux et plus performants que jamais.
Décorez et sublimez chaque espace intérieur
Choisissez parmi des tonalités colorées, adaptées à votre humeur ou des teintes blanches authentiques pour créer l'ambiance parfaite avec une lumière diffuse qui illumine vos murs, vos sols et vos plafonds. La technologie Chomasync™ apporte précision et uniformité au mélange des couleurs pour créer des dégradés harmonieux dans chaque recoin. Personnalisez votre espace avec de magnifiques scénarios de lumière et des effets dynamiques qui s'adaptent à chaque humeur et à chaque occasion. Découpez-les pour les ajuster à tous les emplacements, des angles aux murs, en passant par les plafonds et les escaliers.
Plus lumineux et plus blanc que jamais
Illuminez chaque recoin avec une lumière blanche très vive et authentique. Conçus avec des LED blanches et blanc chaud dédiées, ces lightstrips offrent des teintes blanches d'une pureté et d'une clarté exceptionnelles. Et avec une puissance ultra-brillante pouvant atteindre 6 000 lumens, vous bénéficiez également d'un éclairage mural ou fonctionnel puissant qui vous aide à vous concentrer sur vos tâches ou à vaquer à vos occupations quotidiennes. Obtenez la sensation de lumière naturelle à l'intérieur grâce à la lumière du jour à spectre complet. Profitez de la plus large gamme de tons blancs, des teintes ambrées les plus chaudes d'un coucher de soleil d'été jusqu'aux blancs les plus froids d'un ciel bleu d'hiver.
Une lumière exceptionnelle et captivante
Le lightstrip OmniGlow offre la meilleure expérience d'éclairage de sa catégorie. Obtenez une ligne de lumière parfaitement régulière et uniforme grâce à la technologie OmniGlow et à une gaine diffusante qui dissimule les points lumineux LED. OmniGlow est suffisamment puissant pour servir d'éclairage direct et devenir la pièce maîtresse du design de votre pièce. Son flux lumineux supérieur le rend idéal pour l'éclairage d'appoint, tandis que sa puce avancée de 16 bits garantit des effets dynamiques naturels et ultra-fluides afin de renforcer l’immersion dans n'importe quel espace intérieur.
Contrôle total et sans effort
Que vous souhaitiez créer un joli scénario de lumière, définir des effets d'ambiance ou simplement contrôler vos lightstrips, vous pouvez le faire sans effort à l'aide de l'application Hue ou de la commande vocale. Intégrez les lightstrips à toutes les lampes, ampoules et commandes connectées Philips Hue grâce à un Hue Bridge Pro. Le Bridge Pro vous permet également de contrôler l'ensemble de vos lightstrips depuis n'importe où dans le monde et de programmer des automatisations.
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Blanc
Couleur(s)
Multi Color
Matériaux
Silicone
Durée de vie
Durée de vie
Environnement
Environnement
Options/accessoires inclus
Options/accessoires inclus
Caractéristiques lumineuses
Caractéristiques lumineuses
Guirlande lumineuse/Ruban lumineux
Guirlande lumineuse/Ruban lumineux
Divers
Divers
Dimensions et poids de l’emballage
Dimensions et poids de l’emballage
Informations figurant sur l'emballage
Informations figurant sur l'emballage
Consommation électrique
Consommation électrique
Dimensions et poids du produit
Dimensions et poids du produit
Entretien
Entretien
Spécificités techniques
Spécificités techniques
Contenu de l'emballage
Contenu de l'emballage
Compatibilités
Compatibilités
Autre
Autre
Besoin d'aide ?
Le service client est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.