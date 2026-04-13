Lampe murale Nightgale noire + une ampoule GU10 à lumière blanche

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À propos du Lampe murale Nightgale noire + une ampoule GU10 à lumière blanche

Sublimez votre décor avec la lampe murale Philips Nightingale noire, équipée d’une ampoule Hue GU10 à lumière blanche. Élégante et moderne.

  • Variation de l'intensité lumineuse instantanée et sans fil
  • Compatible avec le Bluetooth et le Hue Bridge
  • Comprend des ampoules Hue et un luminaire
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