Pack : ampoule Hue White ambiance GU10 + module d'interrupteur mural

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À propos du Pack : ampoule Hue White ambiance GU10 + module d'interrupteur mural

Utilisez votre interrupteur mural actuel pour commander vos lumières intelligentes grâce au module d'interrupteur mural. De plus, grâce aux ampoules GU10, vous bénéficiez de la nuance parfaite de lumière blanche de chaud à froid.

  • Lumière blanche de chaud à froid
  • Connectez tous vos interrupteurs
  • Pont Hue Bridge requis

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Module d'interrupteur mural filaire (2)

Module d'interrupteur mural filaire (2)

Garde les lampes Hue accessibles
Transforme les interrupteurs existants en interrupteurs connectés
Contrôlez des lampes, des pièces et des zones
Fonctionne sans pile

€79,99

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