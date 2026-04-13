Pack : ampoule Hue White ambiance GU10 + module d'interrupteur mural
Le prix du lot est de €85,48, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de €94,98
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À propos du Pack : ampoule Hue White ambiance GU10 + module d'interrupteur mural
Utilisez votre interrupteur mural actuel pour commander vos lumières intelligentes grâce au module d'interrupteur mural. De plus, grâce aux ampoules GU10, vous bénéficiez de la nuance parfaite de lumière blanche de chaud à froid.
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- Lumière blanche de chaud à froid
- Connectez tous vos interrupteurs
- Pont Hue Bridge requis
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514871205
Informations produit
- Hue White Ambiance GU10 - Spot connecté - (pack de 2)
- 1
- Hue Module d'interrupteur mural Philips Hue
- 1
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Module d'interrupteur mural filaire (2)
Garde les lampes Hue accessibles
Transforme les interrupteurs existants en interrupteurs connectés
Contrôlez des lampes, des pièces et des zones
Fonctionne sans pile
€79,99