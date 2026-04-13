Pack : Hue Play light bars + Hue Play gradient lightstrip
Le prix du lot est de €341,98, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de €359,98
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À propos du Pack : Hue Play light bars + Hue Play gradient lightstrip
Tirez le meilleur parti de votre système de home cinéma. Placez ces deux Hue Play light bars en noir et un Hue Play gradient lightstrip autour de votre téléviseur pour bénéficier d'un éclairage immersif optimal.
- Lumière blanche et colorée
- Hue Bridge requis
- Fait pour la télévision
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514870765
Informations produit
- Hue White and Color Ambiance Hue Play pack x2
- 1
- Hue White and Color Ambiance Lightstrip Hue Play gradient 55 pouces
- 1
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Créez un kit
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21 m de guirlandes lumineuses
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Offre
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Nouveau
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Jusqu’à 500 lumens
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