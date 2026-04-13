Spot lumineux Puled noir + une ampoule GU10 à lumière blanche
Le prix du lot est de €62,98, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de €69,98
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À propos du Spot lumineux Puled noir + une ampoule GU10 à lumière blanche
Illuminez votre maison avec le spot Philips Puled noir, équipé d’une ampoule Hue GU10 blanche. Élégant et efficace.
- Variation de l'intensité lumineuse instantanée et sans fil
- Compatible avec le Bluetooth et le Hue Bridge
- Comprend des ampoules Hue et un luminaire
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514874633
Informations produit
- myGarden Spots au sol/piquets Puled 4,6W GU10
- 1
- Hue White GU10 - Spots connectés
- 1
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