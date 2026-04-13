Pack de 2 spots Runner + Dimmer Switch + ampoules GU10 à lumière blanche

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À propos du Pack de 2 spots Runner + Dimmer Switch + ampoules GU10 à lumière blanche

Personnalisez votre éclairage avec le pack de 2 spots Philips Runner noirs, incluant un Dimmer Switch Hue et des ampoules Hue GU10 à lumière blanche. Élégant et fonctionnel.

  • Variation de l'intensité lumineuse instantanée et sans fil
  • Compatible avec le Bluetooth et le Hue Bridge
  • Comprend des ampoules Hue et un luminaire
  • Dimmer Switch inclus
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