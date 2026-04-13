Pack de 2 spots Runner blancs + Dimmer switch + ampoules GU10 à lumière blanche
Le prix du lot est de €105,27, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de €116,97
Le prix du lot est de €105,27, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de €116,97
Promotion
En stock
- Achetez maintenant, payez plus tard avec Klarna
- Livraison gratuite à partir de 50 €
- Retour gratuit sous 30 jours
- Garantie 2 ans
À propos du Pack de 2 spots Runner blancs + Dimmer switch + ampoules GU10 à lumière blanche
Sublimez votre maison avec le pack de 2 spots Philips Runner blancs, incluant un Dimmer Switch Hue et des ampoules Hue GU10 à lumière blanche. Moderne et polyvalent.
- Variation de l'intensité lumineuse instantanée et sans fil
- Compatible avec le Bluetooth et le Hue Bridge
- Comprend des ampoules Hue et un luminaire
- Dimmer Switch inclus
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514874503
Informations produit
- Spots plafond/mur Spot plafond/mur Runner 2 x
- 1
- Hue White GU10 - Spot connecté - (pack de 2)
- 1
- Hue Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)
- 1