Pack de 4 spots Runner noirs + Dimmer switch + ampoules GU10 à lumière blanche

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Gros plan de l'avant de Pack de 4 spots Runner noirs + Dimmer switch + ampoules GU10 à lumière blanche
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À propos du Pack de 4 spots Runner noirs + Dimmer switch + ampoules GU10 à lumière blanche

Créez l’ambiance parfaite avec le pack de 4 spots Philips Runner noirs, incluant un Dimmer Switch Hue et des ampoules Hue GU10 à lumière blanche . Élégant et fonctionnel.

  • Variation de l'intensité lumineuse instantanée et sans fil
  • Compatible avec le Bluetooth et le Hue Bridge
  • Comprend des ampoules Hue et un luminaire
  • Dimmer Switch inclus

Produits tendances

Plafonnier de grande taille Infuse

Plafonnier de grande taille Infuse

LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€309,99

Nouveau
Interrupteur filaire (2 canal)

Interrupteur filaire (2 canal)

Ajoutez des lampes non connectées à Hue
Contrôle vocal et via l'application
Fonctionne sans pile
Profitez de plus de fonctionnalités avec un Bridge

€54,99

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