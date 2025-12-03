Éclairage de bureau à la maison

Lorsque vous disposez de la bonne lumière, vous pouvez travailler correctement. Laissez la lumière connectée définir l'intensité, la répartition ou l'intensité de lumière parfaites pour vous guider tout au long de votre journée de travail, de manière confortable et productive.
Restez concentré grâce à l'éclairage de bureau adpaté à la maison
L'éclairage connecté peut être réglé sur n'importe quelle teinte de lumière blanche durant la journée. Les tons bleus plus froids vous aideront à vous sentir plus énergique le matin. Des teintes plus chaudes vous aideront à vous détendre à la fin de votre journée de travail.
Bénéficiez d'un éclairage adapté pour l'aménagement de votre bureau
Pour un confort et une productivité optimaux, l'association de lampes de bureau, de lampadaires et de plafonniers vous offrira le juste équilibre entre éclairage de travail direct et lumière diffuse indirecte.
Inspiration d'éclairage
Découvrez d’autres façons d’utiliser les éclairages connectés Philips Hue pour créer l’ambiance, et partagez votre propre installation sur Instagram avec le hashtag #philipshue
Guide de l'éclairage connecté pour les bureaux à domicile
Comment puis-je utiliser mes éclairages connectés pour simuler la lumière naturelle dans mon bureau ?
Quelle doit être la luminosité d'un éclairage de bureau à domicile ?
Quel est le meilleur éclairage de bureau à domicile pour travailler sur ordinateur ?
Plus d’idées d’éclairage connecté pour un bureau à domicile
Comment configurer le meilleur éclairage si vous utilisez une webcam
La configuration du meilleur éclairage pour les appels par webcam n'est pas qu'une question de mise en valeur. Un éclairage approprié peut permettre de mieux voir les expressions faciales, de minimiser les ombres ou les reflets gênants et d'améliorer la qualité de l’image vidéo.