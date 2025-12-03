Éclairage de bureau à la maison

Comment configurer le meilleur éclairage si vous utilisez une webcam

La configuration du meilleur éclairage pour les appels par webcam n'est pas qu'une question de mise en valeur. Un éclairage approprié peut permettre de mieux voir les expressions faciales, de minimiser les ombres ou les reflets gênants et d'améliorer la qualité de l’image vidéo.