Temperatura del colore: 2200–6500 K +16 milioni di colori

Soluzioni considerate RGBWWIC, nel senso che possono mostrare più colori della luce simultaneamente.



Perché la tecnologia Hue è diversa? Le luci con gradiente di tonalità sono controllate con gruppi di LED anziché individualmente, in modo da ottenere sempre una miscela di colori uniforme e graduale.

