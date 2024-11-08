Assistenza

Come funziona Hue

Scopri la casa connessa Hue: tecnologicamente avanzata, ma facile da configurare e da gestire.

Le luci intelligenti Hue parlano

Qualunque cosa "intelligente" deve essere in grado di ricevere istruzioni. Le luci connesse Hue usano la tecnologia Zigbee o Bluetooth per comunicare (a seconda che tu disponga o meno di Hue Bridge).

Tecnologia Zigbee con luci intelligenti

Con Bridge

Zigbee

Hue Bridge si connette al router per creare una rete Zigbee. Una volta installate, le luci possono comunicare con il Bridge e tra loro. 

Ogni luce è un ripetitore del segnale, il che significa che puoi estendere la rete aggiungendo luci. Questa è chiamata rete mesh.

Perché il Bridge deve essere collegato al mio router?

Le luci Hue rallenteranno il mio Wi-Fi?

Le luci continueranno a funzionare anche in assenza di connessione a Internet? 

Tecnologia Bluetooth con luci connesse

Senza Hue Bridge

Bluetooth

Questa configurazione non include Hue Bridge, quindi utilizzerai il tuo dispositivo mobile per comunicare direttamente con le luci.

Man mano che il tuo dispositivo si sposta, la rete si sposta con esso. Questo è il motivo per cui esiste un limite alla distanza a cui puoi stare dalle luci.

Se inizio con Bluetooth, posso aggiungere un Bridge in seguito?

Come faccio a sapere quali luci Hue supportano il Bluetooth?

Philips Hue app per controllare le tue luci LED connesse

Controllo dell'app connesso

L'app Hue è il tuo centro di comando. La configurazione guidata prepara il tuo sistema: tocca per controllare istantaneamente le luci, creare automazioni e altro ancora.

Dietro alla tecnologia LED

Bellezza e intelligenza. Le nostre luci sono studiate e progettate presso la nostra sede nei Paesi Bassi.

 

 

Lampadina a led di colore bianco

Bianca

Temperatura del colore: 2700 K

Una luce bianca morbida che non affatica gli occhi. 

Lampada LED Hue White Ambiance

Hue White Ambiance

Temperatura del colore: 2200-6500 K

Tutte le sfumature della luce bianca, dall'arancione caldo al blu freddo.

Lampada LED Hue White and Color Ambiance

Hue White and Color Ambiance

Temperatura di colore: 2200–6500 K 
+16 milioni di colori 

Tutte le sfumature della luce bianca più il colore pieno.

 

 

Gradient

Gradient

Temperatura del colore: 2200–6500 K +16 milioni di colori  

Soluzioni considerate RGBWWIC, nel senso che possono mostrare più colori della luce simultaneamente. 

Perché la tecnologia Hue è diversa? Le luci con gradiente di tonalità sono controllate con gruppi di LED anziché individualmente, in modo da ottenere sempre una miscela di colori uniforme e graduale.

Le luci Hue sono RGB/RGBWW/RGBWWIC?

Progettato da esperti

Il nostro team di designer dell'illuminazione immagina, sviluppa e poi perfeziona ogni scena nell'app Hue.

Definire la tavolozza

Il colore della luce è legato all'umore della scena. Ad esempio, il blu trasmette tranquillità, mentre il viola offre un'atmosfera più "creativa".

Intensifica le emozioni

La saturazione, detta anche intensità, controlla il livello dell'emozione. I colori altamente saturi creano un ambiente altamente carico. 

Regola l'umore

Più una scena è luminosa , più sembra energica. Le scene con luminosità ridotta risultano più accoglienti, soprattutto quando le fonti di luce sono vicine al pavimento.

Bilancia l'ambiente

Anche se una scena è colorata, aggiungiamo la luce bianca per ammorbidirne i toni o renderla più funzionale.

Come funziona Hue Sync?

Esistono alcuni modi per sincronizzare le luci: la casella di sincronizzazione, l'app Hue, l'app desktop Hue Sync o l'app Hue Sync TV, che utilizzano tutti un algoritmo di sincronizzazione proprietario.

Sincronizza il tuo Hue Sync Box con la tua TV

Video

Calcola il colore della luce e la luminosità dall'intero schermo. Rileva ed esclude automaticamente le barre nere.

Sincronizza la tua Hue Sync Box con il tuo PC

Gioco

Calcola il colore della luce e la luminosità dall'intero schermo. Rileva ed esclude automaticamente gli elementi dell'heads-up display (HUD).

Sincronizza il tuo Hue Sync Box con la tua musica

Musica

Analizza ed elabora digitalmente in tempo reale i segnali audio, generando livelli di colore e luminosità della luce complementari.

 

 

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

