Scopri la casa connessa Hue: tecnologicamente avanzata, ma facile da configurare e da gestire.
Le luci intelligenti Hue parlano
Qualunque cosa "intelligente" deve essere in grado di ricevere istruzioni. Le luci connesse Hue usano la tecnologia Zigbee o Bluetooth per comunicare (a seconda che tu disponga o meno di Hue Bridge).
Con Bridge
Zigbee
Hue Bridge si connette al router per creare una rete Zigbee. Una volta installate, le luci possono comunicare con il Bridge e tra loro.
Ogni luce è un ripetitore del segnale, il che significa che puoi estendere la rete aggiungendo luci. Questa è chiamata rete mesh.
Perché il Bridge deve essere collegato al mio router?
Le luci Hue rallenteranno il mio Wi-Fi?
Le luci continueranno a funzionare anche in assenza di connessione a Internet?
Senza Hue Bridge
Bluetooth
Questa configurazione non include Hue Bridge, quindi utilizzerai il tuo dispositivo mobile per comunicare direttamente con le luci.
Man mano che il tuo dispositivo si sposta, la rete si sposta con esso. Questo è il motivo per cui esiste un limite alla distanza a cui puoi stare dalle luci.
Se inizio con Bluetooth, posso aggiungere un Bridge in seguito?
Come faccio a sapere quali luci Hue supportano il Bluetooth?
Controllo dell'app connesso
L'app Hue è il tuo centro di comando. La configurazione guidata prepara il tuo sistema: tocca per controllare istantaneamente le luci, creare automazioni e altro ancora.
Dietro alla tecnologia LED
Bellezza e intelligenza. Le nostre luci sono studiate e progettate presso la nostra sede nei Paesi Bassi.
Bianca
Temperatura del colore: 2700 K
Una luce bianca morbida che non affatica gli occhi.
Hue White Ambiance
Temperatura del colore: 2200-6500 K
Tutte le sfumature della luce bianca, dall'arancione caldo al blu freddo.
Hue White and Color Ambiance
Temperatura di colore: 2200–6500 K
+16 milioni di colori
Tutte le sfumature della luce bianca più il colore pieno.
Gradient
Temperatura del colore: 2200–6500 K +16 milioni di colori
Soluzioni considerate RGBWWIC, nel senso che possono mostrare più colori della luce simultaneamente.
Perché la tecnologia Hue è diversa? Le luci con gradiente di tonalità sono controllate con gruppi di LED anziché individualmente, in modo da ottenere sempre una miscela di colori uniforme e graduale.
Le luci Hue sono RGB/RGBWW/RGBWWIC?
Progettato da esperti
Il nostro team di designer dell'illuminazione immagina, sviluppa e poi perfeziona ogni scena nell'app Hue.
Definire la tavolozza
Il colore della luce è legato all'umore della scena. Ad esempio, il blu trasmette tranquillità, mentre il viola offre un'atmosfera più "creativa".
Intensifica le emozioni
La saturazione, detta anche intensità, controlla il livello dell'emozione. I colori altamente saturi creano un ambiente altamente carico.
Regola l'umore
Più una scena è luminosa , più sembra energica. Le scene con luminosità ridotta risultano più accoglienti, soprattutto quando le fonti di luce sono vicine al pavimento.
Bilancia l'ambiente
Anche se una scena è colorata, aggiungiamo la luce bianca per ammorbidirne i toni o renderla più funzionale.
Come funziona Hue Sync?
Esistono alcuni modi per sincronizzare le luci: la casella di sincronizzazione, l'app Hue, l'app desktop Hue Sync o l'app Hue Sync TV, che utilizzano tutti un algoritmo di sincronizzazione proprietario.
Video
Calcola il colore della luce e la luminosità dall'intero schermo. Rileva ed esclude automaticamente le barre nere.
Gioco
Calcola il colore della luce e la luminosità dall'intero schermo. Rileva ed esclude automaticamente gli elementi dell'heads-up display (HUD).
Musica
Analizza ed elabora digitalmente in tempo reale i segnali audio, generando livelli di colore e luminosità della luce complementari.
* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.