Siamo lieti di accoglierti nell'audace e luminoso mondo dell'illuminazione per la casa connessa.
Apprendi
Le basi
L'illuminazione intelligente è un modo avanzato per illuminare la tua casa. Utilizza chip all'interno delle luci per comunicare con un'app. E questo è solo l'inizio.
Come funziona
Esistono tanti i modi diversi per creare l'illuminazione connessa. Scopri il nostro.
Informazioni su Philips Hue
In breve, siamo sul mercato dal 1891 come parte di Philips, da cui ci siamo separati per diventare Signify. Nel 2012, abbiamo inventato le lampadine connesse (sì, davvero)! Scopri Philips Hue
Lo sapevi? Siamo innovatori nel profondo. Progettiamo la nostra intera gamma di lampade, le funzionalità che ami e le app che usi.
App Philips Hue
La nostra pluripremiata app ha tutto ciò di cui hai bisogno per controllare le luci, creare l'atmosfera, attivare il sistema di sicurezza e altro ancora. Andiamo!
Philips Hue Sync desktop app
Giocatori, questo è per voi. Sincronizza le luci attorno alla configurazione di gioco del tuo desktop con ciò che è sullo schermo.
Philips Hue Sync TV app
È l'esperienza di sincronizzazione, direttamente sulla tua TV. Tutto ciò che ami di Hue Sync, controllato dal tuo telecomando.
Cosa funziona con Philips Hue?
Ci siamo assicurati che i prodotti Philips Hue fossero compatibili con i prodotti di altri marchi per la casa connessa, affinché tutto in casa funzioni in modo sinergico.
Cosa puoi fare con l'illuminazione intelligente
* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.