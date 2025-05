Dai vita al tuo spazio esterno con la luce

Puoi utilizzare l'illuminazione connessa Philips Hue in tutta la casa, all'interno e all'esterno. Offriamo due tipi di lampade per esterni: a tensione standard (collegata all'impianto elettrico domestico), e a bassa tensione, collegabile a qualsiasi presa per esterni. La serie di lampade LowVolt (a bassa tensione) consente una maggiore flessibilità per la progettazione dell'illuminazione per esterni. Qualunque cosa tu scelga, Philips Hue ti consente di trasformare i tuoi ambienti esterni con la luce connessa.