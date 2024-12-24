Assistenza
Kit luci LED connesse smart

Dotati di bridge Philips Hue, luci e accessori intelligenti, questi kit iniziali hanno tutto il necessario per configurare il tuo sistema di illuminazione intelligente.

Esclusivo
Primo piano della parte anteriore di Starter kit: 4 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Dimmer switch

White Ambiance

Starter kit: 4 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Dimmer switch
Fino a 1100 lumen
Luce bianca da calda a fredda
Hue Bridge incluso
Dimmer switch incluso

€ 159,99

Value pack
Primo piano della parte anteriore di Starter kit: 2 lampadine connesse E27 (1100)

White

Starter kit: 2 lampadine connesse E27 (1100)
Fino a 1055 lumen*
Luce bianca tenue
Configurazione semplice
Hue Bridge incluso

€ 79,90

€ 55,93

Saldi
Primo piano della parte anteriore di Pacchetto: 4x Hue White Ambiance GU10 + Hue Bridge

Pacchetto: 4x Hue White Ambiance GU10 + Hue Bridge
Luce bianca da calda a fredda
Aggiungi fino a 50 luci
Controlla con l'app, la voce o gli accessori

€ 159,70

€ 127,76

Esclusivo
Primo piano della parte anteriore di Starter kit: 4 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Dimmer switch

White and Color Ambiance

Starter kit: 4 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Dimmer switch
Fino a 1100 lumen*
Luce bianca e colorata
Hue Bridge incluso
Dimmer switch incluso

€ 229,99

Primo piano della parte anteriore di Starter kit: 3 lampadine connesse E27 (1100)

White and Color Ambiance

Starter kit: 3 lampadine connesse E27 (1100)
Fino a 1055 lumen*
Luce bianca e colorata
Controllo connesso
Hue Bridge incluso

€ 179,90

Primo piano della parte anteriore di Starter kit: 3 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Dimmer switch

White Ambiance

Starter kit: 3 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Dimmer switch
Fino a 1055 lumen*
Luce bianca da calda a fredda
Hue Bridge incluso
Dimmer switch incluso

€ 129,90

Primo piano della parte anteriore di Starter kit: 2 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Dimmer switch

White Ambiance

Starter kit: 2 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Dimmer switch
Fino a 1055 lumen*
Luce bianca da calda a fredda
Hue Bridge incluso
Dimmer switch incluso

€ 119,90

Value pack
Primo piano della parte anteriore di Starter kit: 3 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Smart button

White

Starter kit: 3 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Smart button
Fino a 1100 lumen*
Luce bianca calda
Hue Bridge incluso
Smart button incluso

€ 99,90

Primo piano della parte anteriore di Starter kit: 3 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Dimmer switch

White

Starter kit: 3 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Dimmer switch
Fino a 1055 lumen*
Luce bianca calda
Hue Bridge incluso
Hue Bridge incluso

€ 99,90

Value pack
Primo piano della parte anteriore di Starter kit: 3 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Smart button

White Ambiance

Starter kit: 3 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Smart button
Fino a 1055 lumen*
Luce bianca da calda a fredda
Hue Bridge incluso
Smart button incluso

€ 129,90

Primo piano della parte anteriore di Starter kit: 3 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Dimmer switch

White and Color Ambiance

Starter kit: 3 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Dimmer switch
Fino a 1055 lumen*
Luce bianca e colorata
Hue Bridge incluso
Dimmer switch incluso

€ 189,90

Value pack
Primo piano della parte anteriore di Starter kit: 2 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Dimmer switch

White and Color Ambiance

Starter kit: 2 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Dimmer switch
Fino a 1055 lumen*
Luce bianca e colorata
Hue Bridge incluso
Smart plug inclusa

€ 179,90

Guida ai Kit luci LED connesse smart

Perché dovrei acquistare un Kit luci LED connesse?

Come posso utilizzare il Kit luci connesse smart?

Quale starter kit di illuminazione a LED dovrei acquistare?

Che cos'è uno starter kit delle lampade connesse?

Come impostare le luci LED intelligenti?

Scopri di più sui Kit luci LED connesse smart

Starter kit

Informazioni sull'illuminazione smart

Prima di installare il tuo primo starter kit per le lampade smart, devi conoscere le basi dell'illuminazione smart e il relativo funzionamento.

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

