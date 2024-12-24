Kit luci LED connesse smart

Dotati di bridge Philips Hue, luci e accessori intelligenti, questi kit iniziali hanno tutto il necessario per configurare il tuo sistema di illuminazione intelligente.
Esclusivo
White Ambiance
Starter kit: 4 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Dimmer switch
Fino a 1100 lumen
Luce bianca da calda a fredda
Hue Bridge incluso
Dimmer switch incluso
€ 159,99
Value pack
White
Starter kit: 2 lampadine connesse E27 (1100)
Fino a 1055 lumen*
Luce bianca tenue
Configurazione semplice
Hue Bridge incluso
€ 79,90
€ 55,93
Saldi
Pacchetto: 4x Hue White Ambiance GU10 + Hue Bridge
Luce bianca da calda a fredda
Aggiungi fino a 50 luci
Controlla con l'app, la voce o gli accessori
€ 159,70
€ 127,76
Esclusivo
White and Color Ambiance
Starter kit: 4 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Dimmer switch
Fino a 1100 lumen*
Luce bianca e colorata
Hue Bridge incluso
Dimmer switch incluso
€ 229,99
White and Color Ambiance
Starter kit: 3 lampadine connesse E27 (1100)
Fino a 1055 lumen*
Luce bianca e colorata
Controllo connesso
Hue Bridge incluso
€ 179,90
White Ambiance
Starter kit: 3 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Dimmer switch
Fino a 1055 lumen*
Luce bianca da calda a fredda
Hue Bridge incluso
Dimmer switch incluso
€ 129,90
White Ambiance
Starter kit: 2 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Dimmer switch
Fino a 1055 lumen*
Luce bianca da calda a fredda
Hue Bridge incluso
Dimmer switch incluso
€ 119,90
Value pack
White
Starter kit: 3 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Smart button
Fino a 1100 lumen*
Luce bianca calda
Hue Bridge incluso
Smart button incluso
€ 99,90
White
Starter kit: 3 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Dimmer switch
Fino a 1055 lumen*
Luce bianca calda
Hue Bridge incluso
Hue Bridge incluso
€ 99,90
Value pack
White Ambiance
Starter kit: 3 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Smart button
Fino a 1055 lumen*
Luce bianca da calda a fredda
Hue Bridge incluso
Smart button incluso
€ 129,90
White and Color Ambiance
Starter kit: 3 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Dimmer switch
Fino a 1055 lumen*
Luce bianca e colorata
Hue Bridge incluso
Dimmer switch incluso
€ 189,90
Value pack
White and Color Ambiance
Starter kit: 2 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Dimmer switch
Fino a 1055 lumen*
Luce bianca e colorata
Hue Bridge incluso
Smart plug inclusa
€ 179,90
Guida ai Kit luci LED connesse smart
Perché dovrei acquistare un Kit luci LED connesse?
Come posso utilizzare il Kit luci connesse smart?
Quale starter kit di illuminazione a LED dovrei acquistare?
Che cos'è uno starter kit delle lampade connesse?
Come impostare le luci LED intelligenti?
* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.