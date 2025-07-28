Assistenza
Stighe di luci a LED

Stringhe di luci a LED smart

Fai splendere la tua casa con le luci decorative, come le stringhe di luci smart per interni ed esterni.

250 LED colorati connessi
Cavo 20 metri
Per uso in interni ed esterni

€ 219,99

500 LED colorati connessi
Cavo 40 metri
Per uso in interni ed esterni

€ 359,99

Nuovo!

Come utilizzare le lampade decorative

Scopri come utilizzare le lampade decorative per creare l'atmosfera nei tuoi spazi per ogni occasione.

100 LED colorati connessi
Cavo 8 metri
Per uso in interni ed esterni

€ 119,99

Guida alle stringhe di luci a LED smart

Come si appendore le stringhe di luci?

Quanto devono essere lunghe le stringhe di luci a LED?

Come posso creare delle decorazioni con le stringhe di luci smart ?

Come posso utilizzare le stringhe di luci decorative per interni?

Quali sono le stringhe di luci a LED più adatte per l'albero di Natale?

Scopri le stringhe di luci a LED smart

stinghe di luci per natale

Illuminazione dell'albero di Natale: consigli e suggerimenti

Per utilizzare al meglio le nostre stringhe di luci, usale come luci per l'albero di Natale o come decorazione per la festa più magica dell'anno: dai un'occhiata ai nostri consigli per le vacanze.
stringhe di luci per esterno

Come arredare con le stringhe di luci per esterni

Le stringhe di luci per esterno non si usano più solo nel periodo natalizio: sono perfette tutto l'anno! Ovunque le utilizzi, le stringhe di luci per esterni rendono magico qualsiasi spazio.
stringhe di luci LED per camera da letto

Idee per le stringhe di luci per la camera da letto

Che le chiami stringhe luminose o piccole luci, questo prodotti per la camera da letto ti permettono di arredare l'ambiente in modo assolutamente personale.

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

