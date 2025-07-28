Pacchetti di illuminazione connessa

A prescindere che tu stia aggiungendo prodotti al tuo sistema di illuminazione connessa esistente o ne stia creando uno da zero, puoi utilizzare i pacchetti Philips Hue accuratamente selezionati, che includono quelli Philips Hue Bridge, per portare l'illuminazione a LED connessa in tutta la casa.
82 prodotti
Saldi
Pacchetto: lampada da terra Signe gradient + Hue Bridge
Miscela luce bianca e a colori
Illumina le pareti
Controlla con l'app, la voce o gli accessori
€ 389,80
€ 311,84
Saldi
Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip TV 55" + Hue Bridge
Luce bianca e colorata
Per un'illuminazione ottimale della TV surround
Progettato per TV da 55 pollici con Hue Bridge incluso
€ 259,80
€ 233,82
Pacchetto: 3x Telecamera a batteria Hue Secure
End-to-end encryption
1080P HD video
Battery powered
Wall mount included
€ 539,70
Pacchetto: 3x Telecamera cablata Hue Secure
End-to-end encryption
1080P HD video
Plugs in to outlet
Wall mount included
€ 449,70
Pacchetto: 6x Faretti Connessi GU10 White and Color Ambiance
Durata ±10 anni
Dimmerazione wireless istantanea
Compatibile con Bluetooth e Hue Bridge
Luce bianca e a colori
€ 319,80
Pacchetto: 2x Telecamera a batteria Hue Secure
End-to-end encryption
1080P HD video
Battery powered
Wall mount included
€ 359,80
Pacchetto: 2x Telecamera a batteria Hue Secure
Crittografia end-to-end
Video HD a 1080P
Alimentazione a batteria
Montaggio a parete incluso
€ 359,80
Saldi
Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip TV 75" + Hue Bridge
Luce bianca e colorata
Per un'illuminazione ottimale della TV surround
Progettato per TV da 75 pollici con Hue Bridge incluso
€ 309,80
€ 278,82
Saldi
Pacchetto: 4x Hue White Ambiance GU10 + Hue Bridge
Luce bianca da calda a fredda
Aggiungi fino a 50 luci
Controlla con l'app, la voce o gli accessori
€ 159,70
€ 127,76
Saldi
Pacchetto: 3x Telecomandi Dimmer Switch
Installazione senza fili
Dimmerazione uniforme
Alimentazione a batteria
Montaggio ovunque
€ 65,70
€ 59,13
Pacchetto: 4x Conteact Sensor Hue Secure + 2x Sensore di Movimento
Two Secure contact sensors
Two indoor sensors
Control with the Philips Hue app
*requires Hue Bridge
€ 229,78
-20%
Endurance pacchetto: Lightstrip Plus 2m + Dimmer Switch + Hue Bridge
Striscia LED Plus 2 metri
Dimmer Switch personalizzabile
Configurazione guidata nell'app
Accesso alla suite completa di funzioni
€ 141,70
€ 113,36
Guida ai bundle luci smart
Esistono pacchetti Philips Hue Bridge?
Esistono pacchetti Philips Hue Bridge?
Cosa contiene un pacchetto luci?
Cosa contiene un pacchetto luci?
Scopri i pacchetti di illuminazione LED intelligenti
* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.